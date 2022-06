Forte vento sulla provincia di Imperia: numerosi interventi per i vigili del fuoco (Foto)

Giornata di lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Imperia. Gli interventi a causa del forte vento sono proseguiti per tutta la giornata.

In mattinata i pompieri si sono recati a Riva Ligure per alcuni rami pericolanti in piazza Ughetto. A seguire c'è stata anche una persiana pericolante su Sanremo, la caduta di alcuni calcinacci a Ospedaletti, il distacco di un condizionatore ad Arma di Taggia. Nel pomeriggio tra le varie richieste anche quella per una porta pericolante su un terrazzo nel centro di Ventimiglia (come si può vedere nelle foto ndr)