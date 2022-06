Sanremo: domenica nel parco di villa Ormond la seconda edizione delle 'Bassottiadi'

Ritrovo direttamente all'interno del parco presso il Floriseum dove si troveranno indicazioni per le iscrizioni alla competizione e per raggiungere il punto esatto nel quale si svolgeranno le gare amatoriali di agility.

Il percorso sarà concepito per permettere al cane di muoversi con facilità e soprattutto avrà lo scopo di far risaltare l’agilità dell’animale e la collaborazione che si viene a creare con il proprio conduttore.

Le premiazioni da parte dell'assessore Faraldi si svolgeranno nel dehors del Floriseum Cafè a fianco della storica vasca dei cigni.