Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 22 giugno a domenica 3 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO



SANREMO

10.00-19.00. Mostra fotografica collettiva dei soci del Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo sul tema ‘Ambiente, clima, futuro’. Palazzo Nota, in occasione dell’inaugurazione, l'ingresso è gratuito (fino a domenica 26 giugno, da martedì a domenica h 10/12-15/19, lunedì chiuso)

16.00-19.30. Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno

17.30-22.30. Mostra dal titolo ‘Swing Corner of the Fortress’ al Forte di Santa Tecla (ingresso 4 euro, ridotto 2 euro per i ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, gratuito per i minori di 18 anni), fino al 26 giugno (da martedì a domenica)



IMPERIA



17.30. Spettacolo dal titolo ‘Un sogno in crociera’ con protagonisti allievi e insegnanti dell'associazione Pànta Musicà a bordo di un'immaginaria nave che salperà dal porto di Imperia. Giardino prospiciente la sede di Via Vecchia Piemonte 83/4



18.00. Ineja 2022: Festa di San Giovanni con Grande Fiera di San Giovanni + intrattenimenti vari. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, fino al 26 giugno (il programma a questo link)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Musica e intrattenimento alla Marina di San Lorenzo (tutti i mercoledì sino al 31 agosto)

DIANO MARINA

16.00-23.00. ‘Ritorno all'Arte’: inaugurazione retrospettiva antologica di Riccardo Cosimo Tommaselli curata da Tiziano Gramondo. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 28 giugno (h 16/19-20.30/23)



21.15. 'Tu vuò fare l'amaricano': concerto della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Parco di Villa Scarsella, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00. Street food a cura dei commercianti e associazioni locali i + alle 19, dj set di Mr Pink & El Coach + alle 21, concerto della rock band ‘Funky Monks’. Piazza Delle Manifestazioni, fino al 24 giugno (più info)



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 23 GIUGNO

SANREMO



10.00-19.00. Mostra fotografica collettiva dei soci del Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo sul tema ‘Ambiente, clima, futuro’. Palazzo Nota, in occasione dell’inaugurazione, l'ingresso è gratuito (fino a domenica 26 giugno, da martedì a domenica h 10/12-15/19, lunedì chiuso)

16.00-19.30. Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno



17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

17.30-22.30. Mostra dal titolo ‘Swing Corner of the Fortress’ al Forte di Santa Tecla (ingresso 4 euro, ridotto 2 euro per i ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, gratuito per i minori di 18 anni), fino al 26 giugno (da martedì a domenica)

18.00. Per ‘Swing Corner of the Fortress’, presentazione del libro ‘L’astro di Pippo Barzizza’. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (nell’occasione è possibile accedere alla mostra alla tariffa ridotta di 2 euro)

19.00. Concerto inaugurale della rassegna ‘I Concerti di Villa Nobel - Estate Musicale’ con il Trio Zahharenkova (Violino, Violoncello e Pianoforte). Musiche di Beethoven, Saint Saens, Kapp, Piazzolla. Concerto preceduto da una presentazione storico- musicale dal Prof. Fabio Marra. Al termine possibilità di ricco aperitivo nella suggestiva cornice del parco di Villa Nobel (10 euro), prenotazione obbligatoria 338 2987503 (più info)

IMPERIA



7.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione guidata Montegrosso Pian Latte - Case Fascei - Montegrosso Pian Latte accompagnati dalla guida GAE Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 338 4536788 (più info)



18.00-22.30. ‘La Forma dell'Anima’: mostra personale di Silvia Caimi a cura di Giammarco Puntelli. Villa Faravelli, fino al 17 luglio (orari apertura MACI, giovedì h 18.30/22.30, sabato h 9.30/12.30)



18.00. Ineja 2022: Festa di San Giovanni con Grande Fiera di San Giovanni + intrattenimenti vari. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, fino al 26 giugno (il programma a questo link)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

19.00. Yoga al Forte a cura dell’associazione Pramiti. Forte dell’Annunziata (giovedì di giugno, luglio, agosto)

21.00. ‘Sani! Teatro fra parentesi’ di e con Marco Paolini. Musiche di Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi. Teatro Comunale

BORDIGHERA



17.00-19.00. Ping pong in giardino ai Giardini Lowe (il lunedì e giovedì fino al 5 settembre), info 349 0094219

19.00. ‘Bordighera, un Paese di Sapori’ (5ª edizione): appuntamento nella città Alta con un percorso enogastronomico tra le vie del Paese, alla scoperta delle eccellenze locali. I ristoratori della città allestiranno un itinerario del gusto con le specialità del territorio + musica, Dj set e iniziative culturali. Centro storico, anche domani, info 0184 264297 (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre

SAN LORENZO AL MARE



21.00. Teatro per bambini con il ‘Teatro dei Mille Colori’. Piazza Principale

DIANO MARINA

16.00-23.00. ‘Ritorno all'Arte’: inaugurazione retrospettiva antologica di Riccardo Cosimo Tommaselli curata da Tiziano Gramondo. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 28 giugno (h 16/19-20.30/23)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00. Street food a cura dei commercianti e associazioni locali + alle 19, dj set di Mr Pink & El Coach + alle 21, concerto della rock band ‘Wavers 51’ con musica anni ‘80. Piazza Delle Manifestazioni, fino al 24 giugno (più info)

CERVO



19.00. Per la Festa di San Giovanni, musica in riva al mare con l’accensione dei lumini sul molo e il falò sulla spiaggia con Dj set Radio Grock e i Mercenari Rock. Lungomare in zona Pilone (più info)

ENTROTERRA



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

ANTIBES

19.00-24.00. Festival Nuits Carrées 2022: esibizione di artisti vari (hip-hop, jazz, electro). Esplanade Pré des Pêcheurs, fino al 25 giugno (il programma a questo link)

MONACO



18.30. Thursday Live Session con Bab L'bluz. Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo (più info)



NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





VENERDI’ 24 GIUGNO



SANREMO



10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (15 euro incluso il biglietto d'ingresso). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)



10.00-19.00. Mostra fotografica collettiva dei soci del Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo sul tema ‘Ambiente, clima, futuro’. Palazzo Nota, in occasione dell’inaugurazione, l'ingresso è gratuito (fino a domenica 26 giugno, da martedì a domenica h 10/12-15/19, lunedì chiuso)

16.00-19.30. Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno

17.30-22.30. Mostra dal titolo ‘Swing Corner of the Fortress’ al Forte di Santa Tecla (ingresso 4 euro, ridotto 2 euro per i ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, gratuito per i minori di 18 anni), fino al 26 giugno (da martedì a domenica)



19.00. ‘I Concerti di Villa Nobel - Estate Musicale’: concerto dell’Ensemble Rossini ‘Soirèe Rossini’ con musiche di Rossini, Briccialdi, Chopin. Concerto preceduto da una presentazione storico- musicale dal Prof. Fabio Marra. Al termine possibilità di ricco aperitivo nella suggestiva cornice del parco di Villa Nobel (10 euro), prenotazione obbligatoria 338 2987503 (più info)



21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

21.00. Per ‘Sanremo Summer Symphony’, ‘L. V. Beethoven sinfonia n.9 ‘corale’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con il Coro Filharmonia, Gianluca Pasolini (tenore), Paola Cigna (soprano), Cristina Sogmaister (contralto) e Giuseppe Altomare (basso). Auditorium Franco Alfano (i dettagli a questo link)

IMPERIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione guidata Passo Teglia - Passo della Mezzaluna - Carmo dei Brocchi - Passo Teglia accompagnati dalla guida GAE Andrea Muratore. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 370 1305089 (più info)

11.00-23.00. Ineja 2022: Festa di San Giovanni con Grande Fiera + Santa Messa + processione + intrattenimenti vari + fuochi d’artificio alle h 23. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, fino al 26 giugno (il programma a questo link)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

21.00. Inaugurazione di una nuova ambulanza della Croce Verde Intemelia alla presenza delle autorità politiche, istituzionali e religiose locali. Porto Cala del Forte

BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre

19.00. ‘Bordighera, un Paese di Sapori’ (5ª edizione): appuntamento nella città Alta con un percorso enogastronomico tra le vie del Paese, alla scoperta delle eccellenze locali. I ristoratori della città allestiranno un itinerario del gusto con le specialità del territorio + musica, Dj set e iniziative culturali. Centro storico, anche domani, info 0184 264297 (più info)

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Presentato libro ‘Codice 9’ dell’autore Remo Ferretti (Antea Edizioni). Conducono l’incontro Marco Corradi e Angelo Giudici. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

DIANO MARINA

16.00-23.00. ‘Ritorno all'Arte’: inaugurazione retrospettiva antologica di Riccardo Cosimo Tommaselli curata da Tiziano Gramondo. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 28 giugno (h 16/19-20.30/23)

21.00. ‘Due Parole in Riva al Mare’ - 11ª edizione del Festival di incontri con l'autore: Viola Ardone presenta Oliva Denaro, Einaudi. Dialoga con l'autrice Nadia Schiavini, libraia. Parco di Villa Scarsella (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00. 'Notte Oro': Street food a cura dei commercianti e associazioni locali + alle 19, dj set di Mr Pink & El Coach + alle 21, concreto della Premiata Banda in piazza Torre Santa Maria + alle 21, ‘Attenti a quei due’, duo acustico con Paola Lepore al pianoforte e Mauro Germinario al contrabbasso + in piazza dell'Ancora esibizione dei ‘Groovin Ratz’, con repertorio standard jazz e originals + in zona Anfiteatro, Radio GRock DJ Set, Music Selection by Gus. Piazza delle Manifestazioni (più info)

ENTROTERRA

COSTARAINERA

21.00. Festività Patronale di San Giovanni: concerto de ‘I Nuovi Solidi’ e festa

MONTALTO



10.30. Festeggiamenti per S. Giovanni Battista Patrono: Messa Solenne officiata dal Vescovo Diocesano Monsignor Antonio Suetta

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

ANTIBES

19.00-24.00. Festival Nuits Carrées 2022: esibizione di artisti vari (hip-hop, jazz, electro). Esplanade Pré des Pêcheurs, fino al 25 giugno (il programma a questo link)

CAGNES-SUR-MER

21.00. Jazz au Château 2022: Festival del Jazz (tutti i venerdì sino al 9 settembre. Place du Docteur Maurel nella città alta (il programma a questo link)

MONACO

16.00-22.00. ‘Art3f’: 3ª edizione salone internazionale di arte contemporanea. Espace Fontvieille, fino al 26 giugno (più info)

19.30. L'Été Danse - Gala dell'Accademia Princesse Grace, a cura dei Ballets de Monte-Carlo. Opera de Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

20.30. Il rapper Mc Solaar presenta una performance inedita, accompagnato da The New Big Band project diretta da Issam Krimi. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER

16.00-1.30. ‘La Crème Festival 2022’: 3 giorni di concerti dal vivo, dj set e attività all'aperto. Si potrà ascoltare musica dal vivo, nuotare, giocare a bocce, rilassarsi su una pagaia, uscire in barca, condividere un drink al tramonto, conoscere laboratori verdi, scoprire, degustare e ballare. Chemin du Lazaret, fino al 26 giugno (più info)





SABATO 25 GIUGNO



SANREMO



9.00-19.00. Mercato di ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

9.00-17.30. Piccoli sguardi: arte, natura, narrazione con Percorsi 0-6 tra arte, gioco e creatività. Forte di Santa Tecla, ingresso libero (più info)

10.00. 19° Festival meeting con tappa del circuito italiano (serie Beach 1 maschile 2 x 2 open) trofeo ‘Gianni Crespi Consulting Trading’. presso gli Stabilimenti balneari Italia, Lido, Morgana in corso Trento Trieste, anche domani

10.00-19.00. Mostra fotografica collettiva dei soci del Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo sul tema ‘Ambiente, clima, futuro’. Palazzo Nota, in occasione dell’inaugurazione, l'ingresso è gratuito (fino a domenica 26 giugno, da martedì a domenica h 10/12-15/19, lunedì chiuso)

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato domenica sino all’11 settembre

16.00-19.30. Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno

17.30-22.30. Mostra dal titolo ‘Swing Corner of the Fortress’ al Forte di Santa Tecla (ingresso 4 euro, ridotto 2 euro per i ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, gratuito per i minori di 18 anni), fino al 26 giugno (da martedì a domenica)

18.00. ‘Swing Corner of the Fortress’: concerto Omaggio del Freddy Colt Swingtet al M° Nicodemo Bruzzone nel centenario della nascita. Forte di Santa Tecla (ingresso 4 euro, ridotto 2 euro per i ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, gratuito per i minori di 18 anni)

IMPERIA



9.30. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata gratuita al centro storico e musei di Cosio d’Arroscia accompagnati dalla guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 338 4536788 (più info)

9.30-12.30. ‘La Forma dell'Anima’: mostra personale di Silvia Caimi a cura di Giammarco Puntelli. Villa Faravelli, fino al 17 luglio (orari apertura MACI, giovedì h 18.30/22.30, sabato h 9.30/12.30)



15.00. Prima selezione regionale del Trofeo Coni a cura di Maurina e Coni. Evento riservato ai tesserati delle fasce di età 12-13 anni. Previste tre prove Multiple (Tetrahlon): Prova A: 60 metri, salto in alto, getto del peso, 600 metri. Prova B: 60 metri, salto in lungo, lancio del vortex, marcia 1 km. Prova C: 60 metri ad ostacoli, salto in lungo, getto del peso, 600 metri. Campo di atletica ‘Lagorio’ (info)

17.00. Per i Pomeriggi Universitari (20ª edizione), presentazione tesi ‘La raccolta Siffredi e la Pinacoteca civica di Imperia’ di Elisa Roatta (Università degli Studi di Torino). Sede della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4

18.00. Ineja 2022: Festa di San Giovanni con Grande Fiera di San Giovanni + intrattenimenti vari. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, fino al 26 giugno (il programma a questo link)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

20.45. ‘No Ducati No Party’: concerto gruppo musicale Mercenari Rock + esibizione di Pole Dance a cura dello Studio Chiara Salvadè (h 22.15) + serata musicale con Kikko Dj e Dj Michele Trifirò (h 22.45). Belvedere Resentello (più info)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

18.00-23.00. ‘Arte ai Giardini Monet: sulle tracce del reale’: inaugurazione della 5ª edizione dell’esposizione di arte contemporanea. A cura dell’Accademia Rivera dei Fiori G. Balbo. Giardini Monet, Via Monet, fino al 3 luglio, ingresso gratuito, info 349 3670442

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre

21.00. Recital poetico ‘Volando in Liguria sulle ali dell'arte’ a cura dell'attore Vincenzo Bocciarelli. Direzione artistica e organizzazione a cura della compagnia teatro Helios diretta da Virginia Consoli (10 euro). Ex chiesa anglicana di via Regina Vittoria, info e prenotazioni 338 896 0365



21.15. ‘Cori... sotto le stelle’ (17ª edizione): Serata all’insegna del canto corale nella quale sono proposti repertori di vario genere musicale. A cura dell’Associazione Voci e Note sotto le Stelle. Arena della Scibretta, ingresso gratuito, info 0184 262882

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



TAGGIA



21.00. Per la Festa di San Benedetto, anticipazione del tradizionale corteo storico di Taggia con Dame e Cavalieri in costumi secenteschi + cerimonia di consegna delle ‘Sequelle’, onorificenza che premia l’impegno di cittadini particolarmente attivi in azioni di volontariato a cura del Comitato Festeggiamenti San Benedetto-Rioni Tabiesi. Piazza Trinità a Taggia



DIANO MARINA

10.00. Divertiamoci a Diano 2022: 10ª edizione della manifestazione di inizio estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Dalle h 18, Notte Bianca a tema ‘Harry Potter’. Organizzazione a cura dell'Associazione Vivi Diano Marina...con Noi. Vie del centro cittadino, anche domani

16.00-23.00. ‘Ritorno all'Arte’: inaugurazione retrospettiva antologica di Riccardo Cosimo Tommaselli curata da Tiziano Gramondo. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 28 giugno (h 16/19-20.30/23)



18.00. Saggio di danza classica, moderna e contemporanea di fine anno accademico 2021/2022 a cura dell'Asd Centro Studi Danza Mov'Art. Parco di Villa Scarsella, ingresso libero

CERVO



18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)



ENTROTERRA

CARPASIO

9.00. 2° ‘Trofeo Valle Argentina’ + ‘Gara dei carretti’ con DJ Set e il gruppo musicale "1 Band Trio’, anche domani, info 347 2906180

COSIO D’ARROSCIA



8.00. Prima edizione di ‘Sciacarée’, il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

COSTARAINERA

9.00. Percorso Natura al Parco Novaro, palazzina ingresso h.9/18



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

SAN BIAGIO DELLA CIMA

21.00. Per la rassegna ‘Itinerari di Letteratura 2022’ a cura dell’associazione ‘Amici di Francesco Biamonti’, presentazione di ‘Il giardino degli aranci’ di Dario Voltolini. Introduce Corrado Ramella, presente l'autore. Centro Polivalente ‘Le Rose’

FRANCIA

ANTIBES

19.00-24.00. Festival Nuits Carrées 2022 (ultimo giorno): esibizione di artisti vari (hip-hop, jazz, electro). Esplanade Pré des Pêcheurs (il programma a questo link)

CAGNES SUR MER

19.30-24.00. Promenade en fête: intrattenimento musicali, animazione gratuita per bambini e fuochi d'artificio sul mare alle 22.15. Lungomare cittadino (più info)

MONACO

10.00-20.00. ‘Art3f’: 3ª edizione salone internazionale di arte contemporanea. Espace Fontvieille, fino al 26 giugno (più info)

19.30. L'Été Danse - Gala dell'Accademia Princesse Grace, a cura dei Ballets de Monte-Carlo. Opera de Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

19.00. ‘Il Grande Ballo dei Principi e delle Principesse’: cena di gala con un meraviglioso spettacolo di artisti, musicisti e cantanti di prestigio, sotto l'Alto Patrocinio di SAS il Principe Alberto II di Monaco. Hôtel Hermitage Monte-Carlo (più info)



20.00. Per la Serie Grande Stagione, 1° concerto di musica da camera con Sibylle Duchesne & Jae-Eun Lee, violino, Federico Andres Hood & François Duchesne, viola e Thierry Amadi & Thibault Leroy, violoncello. In programma: Johannes Brahms. 2° concerto di musica da camera con Boris Berezovsky, pianoforte, Liza Kerob & Sibylle Duchesne, violino, Federico Andres Hood, viola e Thierry Amadi, violoncello. In programma: Antonin Dvorak. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER

11.00-1.30. ‘La Crème Festival 2022’: 3 giorni di concerti dal vivo, dj set e attività all'aperto. Si potrà ascoltare musica dal vivo, nuotare, giocare a bocce, rilassarsi su una pagaia, uscire in barca, condividere un drink al tramonto, conoscere laboratori verdi, scoprire, degustare e ballare. Chemin du Lazaret, fino al 26 giugno (più info)





DOMENICA 26 GIUGNO



SANREMO

10.00. ‘Le Bassottiadi nel Parco’: competizioni di agility. Ritrovo direttamente all'interno del parco presso il Floriseum dove si troveranno indicazioni per le iscrizioni alla competizione e per raggiungere il punto esatto nel quale si svolgeranno le gare amatoriali di agility. Evento a cura di Studio Sanremo Musica 2000Parco di Villa Ormond (più info)



10.00. 19° Festival meeting con tappa del circuito italiano (serie Beach 1 maschile 2 x 2 open) trofeo ‘Gianni Crespi Consulting Trading’. presso gli Stabilimenti balneari Italia, Lido, Morgana in corso Trento Trieste

10.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica collettiva dei soci del Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo sul tema ‘Ambiente, clima, futuro’. Palazzo Nota, in occasione dell’inaugurazione, l'ingresso è gratuito (h 10/12-15/19)



16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato domenica sino all’11 settembre

16.00-19.30. Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno

17.30-22.30. Ultimo giorno della Mostra dal titolo ‘Swing Corner of the Fortress’ al Forte di Santa Tecla (ingresso 4 euro, ridotto 2 euro per i ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, gratuito per i minori di 18 anni)



18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

IMPERIA

7.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione guidata Cosio d'Arroscia - Madonna dei Cancelli - Prati di Cosio - bivio MdC accompagnati dalla guida GAE Gabriele Cristiani. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 335/6037170 (più info)

9.00. 52ª Corsa al Monte Faudo: Corsa su strada agonistica sulla distanza di Km 24.9. Percorso: Dolcedo – Santa Brigida – Monte Faudo. Partenza davanti al Palazzo Comunale di Imperia, Viale Giacomo Matteotti 157, info 347 4059559 (più info)



15.15. Escursione da Chionea ai castagni: camminata nel bosco assieme all’alpinista Lorenzo Gariano seguita da apericena al rifugio accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (5 + 10 euro). Ritrovo a Imperia al parcheggio pump truck (Lidl), info 346 7944194 (più info)

18.00-24.00. Ineja 2022 Ultimo giorno: Festa di San Giovanni con Grande Fiera di San Giovanni + intrattenimenti vari + festa di chiusura alle h 24. Calata Cuneo, Banchina Aicardi (il programma a questo link)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

8.00. No Ducati No Party: inizio Motoraduno + partenza motogiro alle ore 10 dal Belvedere Resentello (più info)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



11.00. ‘Pic-nic sull'erba ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



17.00. Per la Giornata Mondiale del Rifugiato, manifestazione italo-francese a cura di Amnesty International con lettura di parecchie testimonianze di rifugiati passati per i confini. Ponte San Ludovico, Piazzale de Gasperi (info)

BORDIGHERA

18.00-23.00. ‘Arte ai Giardini Monet: sulle tracce del reale’: inaugurazione della 5ª edizione dell’esposizione di arte contemporanea. Alle 21, Musica dal vivo: Fisarmonica e chitarra con Graziella Biga e Paolo Crespi. A cura dell’Accademia Rivera dei Fiori G. Balbo. Giardini Monet, Via Monet, fino al 3 luglio, ingresso gratuito, info 349 3670442

18.00. Recital poetico ‘Volando in Liguria sulle ali dell'arte’ con performance dell'attore Vincenzo Bocciarelli. Direzione artistica e organizzazione a cura della compagnia teatro Helios diretta da Virginia Consoli (10 euro). Ex chiesa anglicana di via Regina Vittoria, info e prenotazioni 338 896 0365

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre

DIANO MARINA

10.00. Divertiamoci a Diano 2022: 10ª edizione della manifestazione di inizio estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Dalle. Organizzazione a cura dell'Associazione Vivi Diano Marina...con Noi. Vie del centro cittadino

16.00-23.00. ‘Ritorno all'Arte’: inaugurazione retrospettiva antologica di Riccardo Cosimo Tommaselli curata da Tiziano Gramondo. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 28 giugno (h 16/19-20.30/23)

CERVO



20.30. Notte romantica dei borghi 2022 a Cervo: appuntamento sulla terrazza panoramica del Notte 20.30. ‘Notte romantica dei borghi 2022 a Cervo: il Castello dei Clavesana allestita a tema per l’occasione. Si potrà scrivere un pensiero romantico e attaccarlo alla ringhiera. Tra i pensieri della serata, quello ritenuto più bello dalla giuria sarà premiato con un aperitivo a due in uno dei locali del borgo di Cervo (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO

11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero

CARPASIO

9.00. 2° ‘Trofeo Valle Argentina’ + ‘Gara dei carretti’ con DJ Set e il gruppo musicale "1 Band Trio’, info 347 2906180

COSIO D’ARROSCIA



10.00. Prima edizione di ‘Sciacarée’, il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



COSTARAINERA

9.00. Percorso Natura al Parco Novaro, palazzina ingresso h.9/18

18.00. Aperitivo con l'Autore con ospite Don Floribert Avonyima. Piazza del paese



DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

15.00. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (12 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

PIGNA

10.00. Festa della Montagna a cura del CAI di Ventimiglia



FRANCIA

CANNES



10.00-16.00. 8° Festival Cannes Autos Motos Retros: concentrazione sul tema ‘Belle auto d'epoca per vivere la tua passione’. Il tradizionale tour della Croisette seguirà alle 14.30. Square de Verdun, Boulevard de la Croisette (più info)



MONACO

8.30-13.00. Mattinata di osservazione delle balene e dei delfini nelle acque antistanti il Principato con l'accompagnamento di professionisti certificati alla scoperta dei grandi mammiferi marini del santuario Pelagos. Porto di Monaco (più info)

10.00-19.00. ‘Art3f’: ultimo giorno della 3ª edizione salone internazionale di arte contemporanea. Espace Fontvieille (più info)

17.00. 17° Festival Internazionale di Organo di Monaco: ‘Sogni di stelle’ dal racconto di Jean-Loup Chrétien, con Hampus Lindwall, improvvisazioni all'organo. A cura della Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (più info)

18.00. Per la Serie Grande Stagione, concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Elena Zhidkova, soprano e Matthias Goerne, baritono. In programma: Claude Bebussy e Béla Bartok. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER

11.00-1.30. ‘La Crème Festival 2022’: ultimo di 3 giorni con concerti dal vivo, dj set e attività all'aperto. Si potrà ascoltare musica dal vivo, nuotare, giocare a bocce, rilassarsi su una pagaia, uscire in barca, condividere un drink al tramonto, conoscere laboratori verdi, scoprire, degustare e ballare. Chemin du Lazaret (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate