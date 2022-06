I ragazzi e le nuove prospettive: ecco come sarà il lavoro del futuro

Il lavoro è cambiato. Il posto fisso non esiste più, se non magari nei posti statali (che abbiamo voluto evitare in questo approfondimento per occuparci di altro) e, quindi, i giovani si ingegnano. Complici anche le nuove tecnologie, il mondo che si prospetta è totalmente diverso rispetto a quello dei nostri genitori.

E, lo diciamo fin da ora, chi non si innova muore. Si può restare ancora al passato e pensare quanto fosse bello. Ma non porta risultati. Almeno nel presente.

La passione verso l’astronomia sta crescendo sempre di più

L’Italia sta vivendo un momento d’oro per quanto concerne l’astronomia. Grazie a Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, questo settore sta entusiasmando sempre di più i ragazzi. Tanto è vero che ci sono perfino delle guide su come comprare una stella (ovviamente, non inteso in senso letteralmente ma a cui si dà il nome o, comunque, c’è un qualcosa che fa riferimento a te).

Un misto tra tecnologia e spazio che sta appassionando sempre di più i ragazzi. Al di là di tutto, però, c’è da dire come siano davvero tanti i ragazzi che ‘sognano’ di viaggiare nello spazio. Nonostante la gavetta sia davvero molto lunga.

E non è mica detto che si diventi come i nostri rappresentanti nello spazio.

Ritorno alle tradizioni agricole

Combattono contro la siccità, contro gli eventi climatici estremi ma non si fermano. Stiamo parlando degli imprenditori agricoli che, ogni giorno, cercano di portare sui nostri piatti dei prodotti di altissima qualità.

Ma se un tempo la figura dell’agricoltura veniva rappresentava come l’anziano che viveva in campagna, oggi le cose sono molto diverse. Da parte dei ragazzi c’è una vera e propria fuga dalla città e dallo stress cittadino. Un qualcosa che, probabilmente, non si è mai verificato dal DopoGuerra. Anzi, di solito era il contrario.

Complice l’assenza di un posto di lavoro certo, complice anche il fatto che, comunque, c’è molta più sensibilità sia sul cibo che sull’ecologia in generale, tantissimi 20enni e 30enni, anche attraverso dei bandi ad hoc, stanno provando a coltivare dei terreni.

È una moda o davvero un trend duraturo nel tempo? Nei prossimi anni lo sapremo!

Si vuol diventare Influencer e ‘derivati’

Esattamente l’opposto dell’imprenditore agricolo. Anzi, per molti non è neppure un lavoro. Ma un conto è essere snob, o comunque ancorati al passato, e un altro è pensare che non sia un’attività che occupa tempo (e in tanti casi fa anche guadagnare).

L’influencer, o comunque colui che sui social ha molti follower, è una vera e propria professione che richiede molto tempo anche per una semplice foto (o magari davvero pensavi che quelle foto erano veramente naturali?) o un video. Per non parlare, poi, dei reel.

Chiara Ferragni, in Italia, in tal senso è il top assoluto ma non mancano le sue ‘eredi’. Del resto, spesso si guadagna molto di più con un post su Instagram rispetto, magari, a una ospitata in TV.

Certo, per fare l’influencer non ci vogliono solo competenze tecniche ma anche umani. Devi, cioè, essere in grado di trasmettere qualcosa, emozioni. Che faccia, in ogni caso, indurre all’acquisto il cliente.

Lavori che fanno guadagnare tempo

Il tempo. Quella risorsa così preziosa che troppe volte sottovalutiamo. E a cui diamo l’importanza solo quando non ce l’abbiamo più. Ecco, per questo motivo stanno nascendo diversi lavori che consentono alle persone di guadagnare tempo

Ad esempio, c’è il cosiddetto ‘saltafila’, giusto per citare un esempio. Praticamente, in cambio di un piccolo compenso, questa persona si occupa di tutte le faccend burocratiche, e che fanno perdere molto tempo alla persona. Devi andare alle Post per avere un pacco? Ecco, si può mandare tranquillamente questa persona affinché possa fare la fila al posto tuo.

In questo modo, se sei un dipendente non devi chiedere per forza il giorno di ferie mentre, se sei una partita IVA, non puoi perdere tempo appresso alla fine negli Enti Pubblici.

Questo è un lavoro che si sta anche rimodernizzando, considerando che, comunque, potrebbero nascere anche perfino delle app che promettono di trovarti la persona…che non ti fa annoiare nell’uffcio pubblico!