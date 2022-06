Domani la città di Bordighera celebra l’inizio dell’estate con la Festa della Musica

Domani, a partire dalle ore 18.30 e fino a mezzanotte, il centro città, il lungomare Argentina e l’arena della Scibretta diventeranno un grande “palco diffuso” per band e solisti che festeggeranno il solstizio d’estate con concerti dal vivo. La manifestazione, a cura del Comune e dell’Associazione Culturale Magazzino Creattivo con la collaborazione della Banda Musicale Borghetto San Nicolò e di Confcommercio, porterà per la prima volta a Bordighera l’atmosfera e lo spirito unici che da anni animano le città europee ed italiane ad ogni 21 giugno.

“Siamo felici che il Comune di Bordighera abbia accettato la nostra proposta artistica per la Festa della Musica - dichiara Marzio Marossa dell’Associazione Magazzino Creattivo -. Martedì 21 giugno vie del centro, angoli di strada o luoghi percepiti quotidianamente di fretta e con poca attenzione diventeranno il palcoscenico di artisti che sapranno regalare momenti di musica, gioia, emozioni ed allegria. La città si vestirà di colori e suoni per salutare, come avviene ormai da tempo in tutto il mondo, il solstizio d'estate, con l'intento di proseguire poi con il ricco calendario di eventi per il resto della stagione. L'inizio della manifestazione è previsto per le 18.30 e si continuerà fino alla mezzanotte, trasformando il centro di Bordighera in un open space festoso e festante”.

“Con la Festa della Musica diamo il benvenuto a questa estate di ripartenza e l’avvio al ricco calendario di appuntamenti che ci accompagneranno fino a settembre inoltrato”, è il commento dell’Assessore alle Manifestazioni Melina Rodà. “Un particolare ringraziamento a Marzio Marossa di Magazzino Creattivo, a Chiara Dogana di Confcommercio Bordighera, alla Banda Musicale Borghetto San Nicolò e a tutte le attività che ospiteranno concerti ed esibizioni: sono certa che, tutti insieme, daremo vita ad una bellissima serata di spettacolo e condivisione”.