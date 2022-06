Diano Marina: Stefano Senardi inaugura il prossimo la rassegna ‘Un mare di pagine 2022’

Un tuffo nel divertimento letterario è quanto proporrà a Diano Marina la rassegna “Un mare di pagine” a partire da giovedì 30 giugno. La rassegna culturale ideata da Loredana Este qualche anno fa – e alla quale continua amichevolmente a collaborare – e promossa dall’assessorato alla cultura con la direzione artistica di Marco Vallarino torna in scena dopo il successo del 2021 con una nuova serie di incontri serali con scrittori e scrittrici di successo nel centro cittadino. La manifestazione gratuita offrirà fino a settembre a turisti e residenti occasioni di svago e di approfondimento di temi di interesse e attualità.

«“Un mare di pagine” è diventato ormai un appuntamento di successo fisso del calendario delle serate estive dianesi - dice l’assessore alla cultura Sabrina Messico - e quest’anno ci proporrà un tuffo nella letteratura locale e nazionale, con autori e generi letterari che spaziano dal giallo allo storico, dalla biografia allo sport passando per il fumetto. Avremo l’occasione di ascoltare la voce di scrittori di fama nazionale e l’orgoglio di ospitare voci locali che sono riuscite con le loro opere a conquistare un vasto pubblico oltre i nostri confini. Una rassegna quindi da assaporare nel nostro centro cittadino, organizzata con cura grazie all’esperienza di Marco Vallarino, che ringrazio a nome dell’Amministrazione.»

Il primo appuntamento previsto per il 30 giugno avrà un protagonista d’eccezione. Stefano Senardi, acclamato dirigente discografico e oggi anche organizzatore di eventi musicali, autore e curatore televisivo, presenterà alle 21 in piazza Martiri della Libertà il libro su Franco Battiato “L’alba dentro l’imbrunire” scritto per Rizzoli Lizard insieme a Francesco Messina. Nell'occasione Senardi ripercorrerà – con l’ausilio di una proiezione di foto e video – la lunga carriera nel mondo della discografia, iniziata alla fine degli anni ’70 in CGD grazie a un ritaglio di giornale e proseguita in WEA, PolyGram, Nun, Fandango.

Lou Reed, Madonna, Tracy Chapman, Jovanotti, i Pooh, i Litfiba, Pino Daniele, Gianna Nannini sono alcuni dei grandi artisti con cui l’imperiese ha lavorato, oltre a Battiato, che Senardi riportò al successo in PolyGram e al quale è stato sempre legato da un’amicizia profonda. La serata sarà vivacizzata dalle letture dell'attore Roberto Guidarini, che presta alla manifestazione la sua amichevole partecipazione. Sarà presente per la vendita del libro la libreria Mondadori di via Genala. Ingresso libero, gradita la prenotazione per il posto a sedere al 331 9968852.

“Un mare di pagine” proseguirà giovedì 7 luglio con la serata dedicata, sempre alle 21 in piazza Martiri, a Laura Guglielmi. La scrittrice e giornalista sanremese, da tempo residente a Genova, porterà a Diano Marina il romanzo “Lady Constance Lloyd” (ed. Morellini), biografia della donna che fu la moglie di Oscar Wilde, oltre che un’intellettuale di spicco della fine del XIX secolo, e visse anche in Liguria.

Giovedì 14 luglio la rassegna offrirà, alle 21 in corso Roma, una serata dedicata a Diabolik e Eva Kant. I celebri personaggi a fumetti sono diventati nel 2021 protagonisti di un film successo, dal quale Andrea Carlo Cappi ha tratto per Mondadori il romanzo che presenterà a Diano Marina. Una storia d’azione e intrigo che narra il primo incontro tra i due maghi del crimine e quindi l’inizio della loro storia d’amore.

Venerdì 22 luglio alle 21 in piazza Martiri sarà Lorenzo Beccati a offrire un tuffo nel divertimento letterario con il suo romanzo storico “Uno di meno” (ed. Oligo). L’apprezzato scrittore alassino, autore di “Striscia la Notizia”, racconterà le intrepide gesta di un sicario che opera al servizio del doge nella Genova del XVII secolo. Una città in cui niente è come sembra e la morte è sempre dentro l’angolo, in una una storia avvincente, imprevedibile, capace di offrire “brividi a prova d’estate”.

Giovedì 4 agosto alle 21 in via Genala zona IAT tornerà a “Un mare di pagine” lo scrittore milanese Luca Crovi, già applaudito dal pubblico dianese nel 2021. L’autore meneghino è presente quest’anno in libreria con “Il gigante e la Madonnina” (ed. Rizzoli), giallo storico ambientato nella Milano degli anni ’20 e ’30, nel quale il commissario De Vincenzi indagando su una misteriosa serie di suicidi finirà per incontrare il gigantesco pugile Primo Carnera, “la montagna che cammina”.

Dopo la pausa ferragostana, la rassegna tornerà il 25 agosto alle 21 in piazza Martiri per la presentazione del libro di Fulvio Damele e Luca Amoretti “Coccodrilli, reti e cucchiai – La doppia vita delle parole del calcio”, pubblicato dalla casa editrice Lab DFG e dedicato ai termini resi popolari, per quanto bizzarri, dalle cronache letterarie e radiofoniche dello sport più amato al mondo.

Giovedì primo settembre alle 21 in via Genala zona IAT saranno invece Laura Amoretti, Donatella Alfonso, Raffaella Ranise a presentare “La ragazza dal fiocco rosso” (ed. Fusta/Isrecim), diario di Maria Musso, poetessa dianese che nel 1944, a vent’anni, fu deportata nel campo di concentramento di Ravensbruck.

Infine, giovedì 8 settembre, l’evento conclusivo dell’edizione 2022 di “Un mare di pagine”, alle 21 in via Genala zona IAT, sarà dedicato al nuovo libro di don Gabriele Maria Corini, “Genitori imbarazzanti”, nel quale il sacerdote analizza le figure genitoriali nel Libro dei Giudici. Il libro pubblicato da Chirico si apre con la prefazione del vescovo Guglielmo Borghetti e presenta un itinerario biblico sulla questione della genitorialità.