Ventimiglia: il Comitato di Varase all'attacco "Tutte le strade della frazione sono piene di spazzatura" (Foto)

“Tutte le strade della frazione di Varase sono piene di spazzatura. Si conoscono ormai a memoria tutti gli oggetti abbandonati. C’è ogni genere di rifiuto: dai materassi, alla panchina in plastica, ai vestiti, al water, ai mobili, e poi in ogni angolo cumuli di sacchetti e erbacce, bottiglie e carte”.

Interviene in questo modo il Comitato di Varase, frazione di Ventimiglia, che prosegue: “La strada è una discarica a cielo aperto. Le condizioni non sono affatto migliorate con il sopraggiungere della nuova ditta addetta alla raccolta rifiuti: la Tecnoservice, anzi è oggettivamente peggiorata. Con il caldo la situazione si aggraverà: noi come Comitato di Quartiere non abbiamo alcuna intenzione di abituarci e rassegnarci”.

“Le segnalazioni all’ufficio comunale sono partite – termina il Comitato - ma finora non vi è stato alcun intervento di pulizia. Continueremo a denunciare fino a quando non si interverrà”.