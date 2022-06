Sanremo: ecco la 'carica dei 500' per la sesta edizione della 'Run for the Whales', i vincitori (Foto)

Come ogni anno, anche il 2022 si è dimostrato un grande successo di partecipanti, oltre 500, per le tre gare della 'Run for the Whales', la manifestazione organizzata a Sanremo, con partenza e arrivo dalla pista di atletica a Pian di Poma e da San Lorenzo al Mare per la 'Mezza maratona' (Fidal).

Oltre 300 i podisti iscritti alla gara principale, circa 50 in più dell'anno scorso mentre sono quasi 200 quelli della 10 Km e circa 60 per la Family Run. Tra le regioni più rappresentate, oltre ovviamente alla Liguria, ci sono Piemonte e Lombardia. Tra gli stranieri anche diversi atleti francesi e qualche svizzero. La mezza maratona ha visto la vittoria di Carlo Cangiano, davanti a Pietro Stefano Garbo e, al terzo posto, Maurizio Piantanida nella competizione maschile. In quella femminile ha dominato Emanuela Mazzei, seguita da Marta Piterà e da Elisa Viora al terzo posto. Nella 10 km per la gara maschile ha primeggiato Luca Olivero davanti a Claudio Ravera con al terzo posto Maurizio Ferratusco. Nella femminile primo posto per Laila Hero, seconda Giorgia Testa e Arianna Pisano al terzo posto. Ovviamente non c'è classifica nella 'Family Run'.