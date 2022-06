Alcuni nostri lettori, residenti di via Palma nel centro storico di Sanremo, ci hanno segnalato il passaggio di molti mezzi (anche pesanti) nella piccola via della Pigna.

In via Palma è presente il divieto di transito e, secondo chi vive nel centro storico matuziano troppi camion e mezzi in genere transitato dove, sotto la pavimentazione ci sarebbe il vuoto, creando quindi una situazione potenzialmente pericolosa.

I residenti chiedono un intervento del Comune e maggiori controlli.