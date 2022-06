Qualità della vita per bambini, giovani e anziani: la provincia di Imperia arranca, drammatico il dato su asili nido, giardini scolatici e giovani laureati

La provincia di Imperia fa nuovamente i conti con la classifica sulla qualità della vita stilata da Il Sole 24 Ore che la vede ancora relegata nei bassifondi. Il quotidiano ha pubblicato di recente l’analisi sulla situazione di bambini, giovani e anziani nelle province italiane e, come da consolidata tradizione, per trovare Imperia occorre scorrere a lungo il dito verso il basso.

Nonostante la Liguria sia regione meno giovane d’Italia e la provincia di Imperia sia da sempre meta prediletta come ‘buen retiro’, la graduatoria della voce ‘anziani’ vede un impietoso 95° posto; non va meglio ai bambini per i quali ottiene un complessivo 66° e, infine, con i giovani si piazza al 50°.

Andando nel dettaglio sono alcune voci a destare parecchia preoccupazione. In tema di qualità della vita per i bambini Imperia è al 104° in Italia per asili nido e per giardini scolastici mentre si difende bene per edifici scolastici on mensa (4°) e edifici scolastici con palestra (4°). Male l’indice sport e bambini (87°) e ancora peggiore è la situazione delle scuole accessibili (95°).

I giovani possono vantare una massiccia presenza di bar e discoteche (3° posto in Italia) mentre latitano i laureati (101°) e gli amministratori under40 (99°). Per disoccupazione giovanile Imperia ottiene un poco onorevole 73° posto e per la presenza di imprese dedicate all’e-commerce un 69°.

Infine gli anziani hanno dalla loro un buon servizio di assistenza domiciliare (27°) e di trasporto (28°), ma patiscono la mancanza di medici (67°), geriatri (81°) e infermieri (63°); inoltre la provincia di Imperia è tra le ultime in Italia per gli indici di dipendenza con il 100° posto.





Le voci e i piazzamenti nella classifica de Il Sole 24 Ore

Bambini

Generale 66°

Tasso di fecondità (numero medio di figli per donna) 39°

Pediatri (attivi ogni mille residenti) 80°

Spazio abitativo (superficie media / componenti medi delle famiglie) 23°

Studenti per classe 47°

Scuole accessibili 95°

Asili nido 104°

Giardini scolastici 104°

Verde attrezzato 74°

Edifici scolastici con mensa 4°

Indice sport e bambini 87°

Edifici scolastici con palestra 4°

Delitti denunciati a danno di minori 79°

Giovani

Generale 50°

Saldo migratorio totale (differenza tra il numero degli iscritti e il numero dei cancellati dai registri anagrafici) 4°

Imprenditorialità giovanile (imprese con titolare under 35) 54°

Aree sportive 68°

Amministratori comunali under 40 99°

Canone di locazione 82°

Quoziente di nuzialità 59°

Gap affitti tra centro e periferia 50°

Età media del parto 9°

Bar e discoteche 3°

Imprese che fanno e-commerce 69°

Laureati 101°

Disoccupazione giovanile 73°

Anziani

Generale 95°

Speranza di vita a 65 anni 70°

Esposti per inquinamento acustico 49°

Biblioteche 78°

Assistenza domiciliare 27°

Orti urbani 77°

Trasporto anziani e disabili 28°

Indici di dipendenza degli anziani 100°

Infermieri (ogni 100 mila abitanti) 63°

Geriatri (ogni 10 mila residenti con 65 anni e oltre) 81°

Consumo di farmaci per malattie croniche 29°

Consumo di farmaci per depressione 81°

Medici specialisti 67°