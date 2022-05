San Bartolomeo al Mare: lavori di Italgas per un guasto, possibili disagi per il traffico

Sono previsti alcuni problemi sulla circolazione a San Bartolomeo al Mare dove sono in corso alcuni lavori in via Roma. Italgas sta intervenendo nella zona tra il cavalcavia e la rotonda di via Aurelia per la ricerca di un guasto segnalato dagli strumenti di rilevazione. Presente anche la Polizia Locale che sta attenzionando la situazione per quel che riguarda i possibili disagi legati al traffico. L'intervento dovrebbe chiudersi in mattinata.