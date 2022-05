Bomba tra Taggia e Riva Ligure: ultima riunione in prefettura, modifiche in vista per l'evacuazione e l'apertura di infopoint

Questa mattina nuovo vertice in Prefettura per decidere alcuni aspetti relativi all'evacuazione per la rimozione della bomba nel torrente Argentina, tra Taggia e Riva Ligure, in programma domenica prossima. Le modalità saranno confermate nelle prossime ore direttamente dai sindaci dei due comuni principalmente interessati, al termine di questo nuovo incontro con il Prefetto e i diversi enti coinvolti in questa operazione.





Per quel che riguarda l'evacuazione di Arma di Taggia e Levà sembra ormai tramontata l'ipotesi mercato dei fiori di Sanremo, a favore invece delle scuole dislocate sull'abitato di Taggia. Così come per Riva Ligure, l'iniziale ipotesi uso di un ospedale da campo in piazza Ughetto, per virare invece sulla accoglienza in una tensostruttura nella zona dei giardini Don Luigi Richinò. In entrambi i casi, oltre al riparo, le amministrazioni stanno prendendo accordi per fornire pasti caldi alla popolazione 'ospitata'.





Entrambi i comuni sono intenzionati ad attivare in tempi rapidi una campagna informativa che non si svolga solo sui social. Infatti già nelle prossime ore sia a Taggia che a Riva Ligure saranno attivati due infopoint rivolti alla popolazione.