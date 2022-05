Serie di incontri nella nostra provincia domani per l'Assessore Regionale Marco Scajola

L’assessore regionale Marco Scajola domani effettuerà una serie di incontri nell’imperiese. All’inizio della mattinata l’assessore rappresenterà la Regione Liguria al convegno organizzato da ASL 1 “La terza onda: gli effetti della pandemia sulla salute mentale”, che si terrà presso la sede di Asl 1 a Bussana di Sanremo.

A seguire presenzierà all’inaugurazione di Aromatica a Diano Marina, la rassegna dedicata ai prodotti tipici e alle eccellenze agroalimentari. Nel primo pomeriggio aprirà il convegno organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Imperia, in collaborazione con il Comune di Sanremo e Regione Liguria “Pigna Up! Ri_Attiviamo il centro storico”, che si terrà presso l’Oratorio di Santa Brigida a Sanremo. L’assessore Scajola interverrà in merito allo stato di avanzamento del progetto Pinqua di riqualificazione del centro storico, grazie al quale Regione Liguria ha ottenuto un finanziamento di 15 milioni di euro.

Infine, alle 16.30 sarà presente all’incontro “Identità e differenza tra moderno e postmoderno. Tracce." che si terrà ad Imperia, presso la biblioteca Lagorio, organizzato dall’Associazione Culturale Michele De Tommaso.