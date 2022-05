Sanremo: Pier Franco Quaglieni domani alle 'Lezioni Unitre', presenterà "La passione della libertà"

Continuano le lezioni Unitre con la presentazione del libro “La passione della libertà. Ricordi e riflessioni” del prof. Pier Franco Quaglieni in programma domani alle 16, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue (ingresso libero).

La lezione si offre come un interessante dialogo tra il prof. Quaglieni e il prof. Giorgio Durante proprio sul tema della libertà, partendo dal lavoro profondo e coraggioso di Quaglieni, penna autorevole capace di conciliare con equilibrio e originalità tematiche snodi fondamentali di storia, politica, società ma anche memorie personali, prese di posizioni e aperture alla discussione.

“E’ il terzo incontro della rassegna primaverile – spiega la professoressa Francesca Rotta Gentile, presidente Unitre – ed è davvero gratificante vedere come, di lezione in lezione, cresca la partecipazione del pubblico. Venerdì scorso la sala era piena di persone, di età compresa dai 14 ai 93 anni! Un motivo di grande soddisfazione per il lavoro svolto”.