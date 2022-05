Sanremo: domani a Santa Brigida nella Pigna un evento formativo per il restauro del centro storico

L’Ordine degli architetti PPC di Imperia organizza, insieme al Comune di Sanremo e alla Regione (IRE) un evento formativo gratuito rivolto agli iscritti in tema di restauro legato al processo di rigenerazione del centro storico della Pigna della città di Sanremo, che con la Regione ha vinto il bando sulla qualità urbana per rigenerare il suo centro storico, a Pigna.

L’obiettivo del seminario è quello di sensibilizzare progettisti e committenti al recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio secondo i più recenti indirizzi progettuali, anche alla luce del nuovo regolamento edilizio per il centro storico che è in corso di predisposizione coinvolgendo i tecnici comunali che hanno contribuito alla sua redazione.

Il seminario dal titolo ‘Pigna up! Ri-attiviamo il centro storico’ si terrà all’Oratorio di Santa Brigida domani alle 14.30. Vedrà la partecipazione della Regione Liguria e del Gruppo Filse-IRE con i saluti istituzionali dell’Assessore regionale Marco Scajola.

"Ben consapevoli che la rigenerazione urbana gioca un ruolo chiave per avere un’Italia più sostenibile ed inclusiva - evidenzia l'Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia - intendiamo contribuire non solo ad accrescere la consapevolezza dei territori e delle comunità interessate sui progetti avviati e gli impatti sociali, ambientali ed economici attesi, ma anche a condividere le migliori tecniche da impiegare per valorizzare centri storici importanti come la Pigna di Sanremo, uno dei tre progetti di rigenerazione urbana presentati dalla Regione vincitori del bando. Sarà un’occasione di confronto e dibattito in cui si potranno avere anche le prime indicazioni sul nuovo regolamento edilizio per il centro storico in corso di predisposizione. Va bene restaurare ma con criterio per contribuire in modo efficace a ridurre i fenomeni di emarginazione e degrado non solo fisico ma anche sociale".