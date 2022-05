Cna Imperia: nel mese di maggio parte ‘L’essenziale dietro al bancone’, corso barman a 360°

Sei già titolare di un bar o intendi aprirne uno? Vuoi migliorare l’offerta della tua attività? Vorresti diventare un barman professionista o hai una passione per cocktail e long drink e vorresti scoprirne i trucchi ed i segreti?

Dopo il successo delle due precedenti edizioni, Cna Imperia torna nel mondo del bere miscelato, sempre in strettissima collaborazione con il docente Antonio Mandica, noto bartender di Sanremo, da oltre 25 anni nel campo dei cocktail, ed organizza un nuovo corso per imparare i segreti del mestiere di barman, dal titolo “L'essenziale dietro al bancone – corso barman a 360°'.

Il corso prevede 10 ore di lezione, teoriche e pratiche, sul lavoro del Bartender. L’attenzione sarà posta su come gestire le attrezzature e organizzare al meglio il bancone di lavoro, apprendendo le tecniche di creazione dei più noti e richiesti cocktail, con una peculiarità: renderli unici con un’attenta selezione delle materie prime. "Si rivolge a chi desidera trasformare la propria passione - spiega il Segretario CNA Imperia, Luciano Vazzan - oin un’opportunità di lavoro e di carriera, ma anche ad imprenditori ed operatori del mondo della somministrazione, che desiderano riqualificarsi o migliorare la propria offerta. Per questo il corso sarà volutamente pratico: al termine delle lezioni la professionalità acquisita sarà immediatamente spendibile in ambito lavorativo".

Il corso prenderà il via entro il mese di maggio con orario a partire dalle ore 14.30 alle 16.30: le 5 lezioni da 2 ore ciascuna si terranno nelle giornate di lunedì e giovedì e si svolgeranno in presenza presso la Sede CNA di Sanremo in Via Bartolomeo Asquasciati 12 (zona Piazza Colombo).

Programma:

- conoscenza delle attrezzature del bartender e loro corretto utilizzo;

- ghiaccio: tipologie, temperature, caratteristiche ed utilizzo;

- organizzazione e corretta gestione degli spazi dietro il banco;

- idee su come utilizzare materie prime prossime alla scadenza;

- i 25 cocktail più richiesti e famosi - approfondimento e preparazione;

- come personalizzare questi drink rendendoli un’esperienza unica da apprezzare solo nel tuo locale.

"Il nostro obiettivo è quello di fornire gli strumenti per lavorare in modo professionale dietro al banco - conclude Vazzano - organizzarsi in modo efficace e usare correttamente le attrezzature del bartender per esprimere al meglio il proprio talento, con metodo e tecnica". Per informazioni sui costi o per iscriversi, contattare la Sede di Sanremo della CNA ai seguenti recapiti: tel. 0184 1916603 – e-mail segreteria@im.cna.it. I posti sono limitati.