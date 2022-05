Badalucco: dai bimbi della scuola dell'infanzia un dono di pace per tutto il paese

I bambini della scuola dell'infanzia di Badalucco hanno voluto portare un dono di pace a tutta la comunità. Così accompagnati dalle insegnanti Paola, Giusy e Valentina, si sono recati nella Chiesa parrocchiale per portare questo importante messaggio.

"In un periodo cosi difficile come quello che stiamo attraversando a causa della pandemia e della guerra, é importante sensibilizzare e responsabilizzare anche i bambini così piccoli. - hanno raccontato le insegnanti - La pace può e deve partire da ognuno di noi. Per questo, insieme a loro, abbiamo realizzato un cartellone raffigurante una grande mongolfiera che riporta i colori della bandiera della pace".



Ad attenderli hanno trovato don Angelo, parroco di Badalucco che, riprendendo il discorso delle insegnanti, ha spiegato ai bambini l'importanza dei piccoli gesti di ognuno nella vita di tutti i giorni. Insieme a lui, ad accogliere i bambini, c'erano due delle storiche insegnanti della scuola di Badalucco: Onda e Patrizia. Terminata la visita, i piccoli alunni sono ripartiti per tornare a scuola inondando i carruggi di sorrisi ed allegria.