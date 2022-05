Stop a Padrini e Madrine in Diocesi: una lettrice "Perchè togliere questa presenza anche se imperfetta?"

Una nostra lettrice, Anna Cristina Meinardi, ci ha scritto in relazione alle decisioni assunte dal Vescovo in merito alla sospensione della presenza di madrine e padrini:

“Leggiamo le ragioni, mancanza di reale fede e partecipazione ai riti. Ma leggiamo anche la lettera accorata di un nonno per la sua nipotina. Chi stabilisce chi ha fede? Chi esclude le pecore dal gregge? Perché togliere a innocenti il conforto di una presenza che anche se non perfetta in un mondo ideale è comunque un legame importante? Il buon pastore protegge, capisce, perdona le umane debolezze, un gentile invito al Vescovo a ripensare tale decisione. La dolcezza conquista i cuori induriti dalla vita più della severità. San Carlo Borromeo di manzoniana memoria docet”.