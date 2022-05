Sanremo: un altro albero crolla sulla pista ciclabile, per fortuna nessun ferito oggi a San Martino (Foto e Video)

Un altro albero si abbatte sulla pista ciclabile e, anche questa volta per fortuna non si registrano feriti. Dopo quello crollato nella zona della ‘Vesca’, questa volta il pino marittimo caduto sulla pista era nella zona di San Martino all'interno di un condominio privato, tra il pontino sul torrente omonimo e lo sbocco su via Privata Scoglio.

La pianta si è abbattuta questa mattina alle 8.30 e, solo per un fatto fortuito non ha colpito nessuno dei ciclisti e dei pedoni che, approfittando della bella giornata di sole, stanno anche questa mattina affollando la pista. Sul posto si sono immediatamente recati gli operai per conto del Comune, che dovranno tagliare i rami della pianta per poter consentire la riapertura della pista che, ovviamente, al momento è chiusa.

Il pino marittimo è stato tagliato immediatamente dagli operai del Comune, alla presenza della Polizia Municipale, mentre gli agronomi dovranno verificare anche la situazione di un'altra pianta vicina, che sarebbe a rischio crollo. Il pino caduto stamane era già posto sotto attenzione.

Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo caso relativo alla caduta di una pianta molto anziana nella città dei fiori. Il Comune, negli ultimi tempi, ha fatto monitorare moltissimi alberi, sia in zone comunali che private, proprio per evitare che possano cadere improvvisamente. In diversi casi è stato anche deciso l’abbattimento.