Vallecrosia: 'Cosa accade dopo l’innamoramento?', laboratorio dell’Autostima dell’associazione 'Noi4You'

Torna, come di consueto, l’appuntamento con il Laboratorio dell’Autostima dello Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You, in presenza, presso la sala Polivalente di Vallecrosia (solettone) giovedì 5 maggio alle ore 21 (necessaria mascherina FFP2).

“Proseguiamo con il nostro Viaggio nel Cervello... abbiamo visto cosa accade a livello neurologico ed ormonale quando ci innamoriamo... ora, ci piacerebbe continuare con voi il percorso. Dunque... cosa accade se il rapporto cresce e si trasforma in una Relazione d’Amore? Quali parti di noi si attivano e quali si disattivano? Parleremo proprio di cosa accade quando non possiamo immaginarci la vita senza il partner e cosa può scatenare la nostra gelosia tanto da mutare poi in rabbia.

La dottoressa Patrizia Sciolla, psicologa-psicoterapeuta, ci porterà a scoprire tutto questo…”.