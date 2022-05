Ventimiglia: tre assenze nella maggioranza e manca il numero legale, salta il Consiglio comunale

Manca il numero legale e il Consiglio comunale non può svolgersi. E’ accaduto questa sera, quando sono mancati all’appello Massimo Giordanengo e Cristina D’Andrea (assenti giustificati) e, all’ultimo anche Bartolomeo Isnardi (sembra per un piccolo incidente avvenuto in serata).

Assenti giustificati, tra la minoranza, anche Ioculano, Leuzzi e De Leo. Vista la situazione la maggioranza non avrebbe avuto il numero legale e i restanti Consiglieri di opposizione hanno abbandonato l’aula. Il Sindaco ha chiesto di rimanere ma, alla fine, al Presidente Spinosi non è rimasto altro che chiudere la seduta.

Duro il commento del Pd: “Per l'ennesima volta l'amministrazione di Ventimiglia non ha avuto il numero legale in Consiglio comunale, cosicché il Presidente si è visto costretto a sospendere la seduta. Le affermazioni del Sindaco, il quale, rammaricato, invita i Consiglieri di minoranza a tenere il numero legale, fanno sorridere, soprattutto perché dette da un politico che vanta diversi anni di esperienza. Fanno sorridere ancor di più, considerato che il consiglio doveva essere celebrato il 27 aprile, ed è stato spostato su richiesta della maggioranza a stasera, proprio per garantire la presenza dei consiglieri di maggioranza. A quanto pare non è stato sufficiente”.

“Le crepe – termina il PD - ormai diventate fratture, di questa amministrazione sono sotto gli occhi di tutti, ed è inutile tentare di addossare responsabilità alla minoranza. Se non riuscite nemmeno ad avere i numeri per fare un consiglio comunale, dimostrate voi ai cittadini, senso di responsabilità, e andate a casa!”