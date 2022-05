L’ex calciatore Nicola Berti ospite ieri sera dell’Inter Club Estremo Ponente Ventimiglia

Ieri sera presso la suggestiva cornice del Ristorante ‘Locanda Baia Beniamin’ di Ventimiglia l’Inter Club Estremo Ponente Ventimiglia ha premiato i propri tesserati organizzando una cena con ospite d’onore l’ex calciatore e beniamino interista Nicola Berti. Alla serata hanno partecipato anche i coordinatori degli Inter Club regionale e nazionale ed è stata inoltre l’occasione per raccogliere fondi che sono stati devoluti interamente alla associazione Ventimigliese SPES.

“Volevo ringraziare tutti i partecipanti – spiega il Presidente I. C. Estremo Ponente Fabrizio Guerrisi - per la splendida serata e per il generoso contributo a favore dell’iniziativa benefica. Inoltre un doveroso ringraziamento al Coordinamento Inter Club che ci ha permesso di invitare ed Ospitare uno dei più amati campioni della storia nerazzurra. Grazie anche a te Nicola!!!”