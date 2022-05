Il Comune di Pontedassio celebra la giornata mondiale della Terra con i bambini della scuola primaria (foto)

La Terra è malata, ma saranno i bambini a curarla. Anche nei piccoli centri come Pontedassio, proprio immersi nella natura. La collaborazione tra il Comune di Pontedassio, nella persona dell’Assessore Benedetta Papone in particolare, e la scuola primaria si manifesta in una giornata di attività il 28 aprile.



"Il 22 aprile, giornata della Terra, per fortuna pioveva - spiegano dalla scuola -, dati i tempi. Si recupera e si recupera molto bene. L’appuntamento è nei giardini pubblici della località in valle Impero. Partecipano le classi prima e seconda del locale plesso scolastico con le loro maestre. Subito appare chiaro come i bambini siano perfettamente calati nell’argomento. La classe prima avanza portando una effigie della Terra con tanto di termometro in bocca. La Terra è malata e i bambini lo hanno capito. Troppo caldo, poche piogge. Se piove, sono disastri. I ghiacciai si ritirano, l’acqua diventa un bene sempre più prezioso. Insomma, sono tanti i concetti veicolati con un intenso lavoro preparatorio in classe.



I cartelloni realizzati vengono portati direttamente nei giardini, dove anche gli adulti presenti approfondiscono il tema. I disegni dei bambini saranno esposti, non a caso, nell’atrio del palazzo comunale, quale testimonianza e mònito. Per tutti. Intanto, nei giardini, ci si sporcano le mani con l’attività più nobile. Si pongono a dimora delle piante di margherita. È il momento, è l’attimo, è una minima, però concreta testimonianza di come si possa controbattere un problema come la deforestazione mondiale. Sarà poco, ma è tanto, perché forma le mentalità. Bravi, per questo e tutti profondamente orgogliosi di un momento divertente quanto utile nel tempo".