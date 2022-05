Il “Cantico della Bellezza” per Valerio Venturi Tre appuntamenti tra musica, cinema, letteratura

Per il quinto anno consecutivo verrà ricordata la figura del giornalista e scrittore concittadino Valerio Venturi, prematuramente scomparso nel 2018. Nato nel 1979, ha studiato presso il Liceo classico “G.D. Cassini” per poi laurearsi in Storia e critica delle Arti presso l’Università statale di Milano.

Giornalista professionista, ha collaborato con quotidiani e periodici a tiratura nazionale (tra i quali “Panorama”, “Il Giorno”, “Il fatto quotidiano”), oltre a fondare e dirigere diverse testate tra cui “The Mellophonium”, rivista sanremese di cultura musicale. Valerio si interessava di molte questioni, dal dialogo inter-religioso agli studi danteschi, dall’estetica al simbolismo, ma seguiva anche l’attualità e la politica, musica e teatro. Per ricordarlo si terrà, sotto l’insegna de “Il Cantico della Bellezza”, un’interessante rassegna di incontri culturali realizzata in sinergia tra l’assessorato alla cultura del Comune, l’Accademia della Pigna e il Centro Studi Stan Kenton.

Si inizia domani alle ore 16 presso la Biblioteca Civica “Gabriele D’Annunzio” con un incontro dal titolo “L’estetica medievale tra arte e teologia” in cui verrà presentato in anteprima nazionale il libro “La teoria medievale della Bellezza” del grande saggista anglo-indiano Ananda Coomaraswamy, un testo per la prima volta tradotto in italiano e edito dalle edizioni Lo Studiolo. A presentare quest’opera sono annunciati diversi studiosi: il professor Fulvio Cervini, docente di Storia dell’arte medievale all’Università di Firenze, rettore dell’Accademia della Pigna e grande esperto di iconografia; vi sarà poi la prospettiva filosofica adottata dal dottor Mirko Fontemaggi e quella degli studi tradizionali trattata dal professor Sergio Castellino, che tratterà dei rapporti epistolari tra Coomaraswamy e il grande metafisico francese René Guénon.

Sabato 7 maggio, il secondo appuntamento si terrà, sempre alle 16, nello spazio teatrale “La Piccola” e vedrà due momenti distinti: la presentazione del libro “Codice universale d’Etica cavalleresca”, una raccolta di massime realizzata mediante un lavoro collettivo degli “Alfieri di Castel Bajardo” coordinati da Faris La Cola. E, sempre sul medesimo tema, verrà presentato in prima assoluta un breve documentario intitolato “La Prodezza più grande” per la regia di Simone Caridi.

L’appuntamento conclusivo si terrà, sempre alla Piccola, Sabato 14 maggio alle ore 16 e consisterà in una “Lezione di giornalismo” particolarmente rivolta ai ragazzi delle scuole superiori. Verrà da Torino il giornalista Salvo Anzaldi, che a suo tempo istradò e incoraggiò la carriera giornalistica di Valerio. Il gradito ospite sarà presentato da Marco Innocenti dell’Accademia della Pigna. Questo appuntamento prelude al 2° Concorso giornalistico scolastico “Premio V. Venturi” che verrà bandito per il prossimo anno. A seguire è previsto l’intervento di Larry Camarda, patron della rassegna “Rock in the Casbah”, che tratterà il rapporto tra Venturi e il rock. Nell’occasione il maestro Riccardo Sasso del Centro Studi “Stan Kenton” interpreterà al pianoforte alcune composizioni di Valerio.

Il Cantico della Bellezza 2022, fortemente voluto dall’assessore Giacomo De Vai e concertato, come sempre, da Freddy Colt, vuole offrire un’occasione per addentrarsi tra i molteplici interessi del giovane intellettuale ospedalettese scomparso troppo presto, ma la cui eredità d’idee ancora ispira molti amici ed estimatori.