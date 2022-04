Ventimiglia: rissa nella notte in passeggiata Oberdan, un ferito e intervento di Polizia e Carabinieri (Foto)

Maxi rissa nella notte a Ventimiglia in passeggiata Oberdan. Secondo il racconto di alcuni testimoni sono rimasti coinvolte circa 10 persone.

Sono stati alcuni residenti, poco prima di mezzanotte, ad avvertire le forze dell’ordine che sono intervenute massicciamente con 7 pattuglie, tra Carabinieri e Polizia. Non senza difficoltà, agenti e militari sono riusciti a calmare i contendenti, quasi tutti extracomunitari che si stavano malmenando per motivi ancora in via d’accertamento.

Uno dei partecipanti alla rissa ha riportato alcune ferite e, per questo, è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza della Croce Verde Intemelia, che lo ha trasportato in ospedale.

Purtroppo si tratta dell’ennesimo episodio violento che ha turbato la quiete della cittadina frontaliera e che riporta d’attualità le ormai note problematiche di Ventimiglia.