Imperia, l’ex pentito di ‘ndrangheta Pasquale Nucera condannato a un anno e 8 mesi di carcere per detenzione e spaccio di droga

È stato condannato a un anno e otto mesi di carcere, più 4 mila euro di multa, l’ex collaboratore di giustizia Pasquale Nucera, 67 anni, originario di Montebello Jonico in provincia di Reggio Calabria.

L’uomo, difeso dagli avvocati Giovanni Di Meo e Silvana Costantini, è stato riconosciuto colpevole dal giudice Marta Maria Bossi (all’esito del processo di primo grado svoltosi in abbreviato) di detenzione e e spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico secondo la Procura di Imperia, rappresentata dal pm Luca Scorza Azzarà, l’uomo deteneva in casa 183 grammi di marijuana suddivisa in cinque involucri. I fatti contestati risalgono al novembre del 2019 e sarebbero stati commessi nell’estremo ponente ligure. A seguito di una perquisizione, avvenuta nell’ambito di un’altra indagine, gli agenti della Digos trovarono in casa la droga che per l’accusa era nascosta in quanto destinata allo spaccio.

Per i difensori invece, lo stupefacente sarebbe servito ad alleviare le sofferenze - così come attestato in alcuni certificati medici prodotti- dovute a precedenti traumi fisici riportati nonché a patologie neuropsichiatriche. Tesi questa che non ha convinto il giudice monocratico Bossi. I legali hanno già preannunciato che faranno Appello non appena verranno depositate le motivazioni della sentenza.

Nucera, in precedenza storico pentito della ‘ndrangheta calabrese, è stato coinvolto in diverse indagini per associazione mafiosa, ricettazione, truffa, detenzione di materiale esplosivo, tentato omicidio e rapina. Ha scalato tutti i gradini della gerarchia criminale, fino ad arrivare alla “Santa”, il livello più alto della ’ndrangheta calabrese.

Nel giugno 2020 venne coinvolto nell’operazione delle Dda di Genova e Caltanissetta denominata "Ombre nere" sull'eversione di estrema destra dove venne ritenuto il reclutatore del gruppo. All’epoca dei fatti, Nucera era referente di Forza Nuova nel ponente ligure. In un'intercettazione del filone nisseno era emerso che sarebbe stato lui a proporre di lanciare una molotov contro una sede Anpi del Nord Italia. L’ex collaboratore di giustizia, si era trasferito da tempo in Liguria. Sul suo profilo Facebook, dove si faceva chiamare Yavres Leon, pubblicava parecchie immagini relative al passato nella legione straniera, ma anche svastiche e immagini inneggianti al fascismo e a Mussolini.