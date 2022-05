Per salire sugli autobus, rimane l'obbligo di indossare la FFP2 fino al 15 giugno

Fino al 15 giungo resta l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso al servizio di trasporto pubblico locale. Ad informare l’utenza è la Riviera Trasporti a seguito dell'ordinanza del Ministro della Salute emessa ieri.

“Con la stessa ordinanza – aggiungono dalla RT - è stato inoltre raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso (es. uffici aziendali, biglietterie, ecc.). Non hanno comunque l'obbligo di indossarla i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, debitamente certificate, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità, in modo da non poter fare uso del dispositivo.