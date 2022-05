Olive taggiasche in vasetto: in cucina non si può farne a meno, la cura della coltivazione Raineri

Il frutto dell'olivo è comunemente consumato nei paesi mediterranei dove la sua coltivazione occupa un posto importante. Il grande interesse per i benefici dell'oliva e del suo olio sulla salute deriva dai risultati di studi che hanno dimostrato una bassa incidenza di malattie coronariche e di alcuni tumori nei paesi dove la dieta è di tipo mediterraneo. Le olive e soprattutto l'olio d'oliva, sono parte integrante di questo tipo di alimentazione. Le olive, ricche di acidi grassi monoinsaturi sono ad alto contenuto calorico e fonte di vitamina E. Da nord a sud nel nostro Paese, di olive, c’è l’imbarazzo della scelta.

Le Olive Taggiasche piccole e di forma allungata sono molto richieste nella preparazione di alcuni piatti, in quanto delicate e hanno un gusto inconfondibile. Sono originarie della provincia di Imperia e devono il loro nome al convento benedettino di Taggia, da dove tutto è partito e hanno una storia e una tradizione di più di 1000 anni. Oggi in realtà la loro coltivazione si estende lungo tutta la regione fino a raggiungere Monaco, seppure la denominazione Dop si riferisca solo alla Riviera Ligure.

L’azienda Raineri di Chiusanico in provincia di Imperia le coltiva da sempre con grande cura, producendo confezioni per ogni occasione, dalla cucina famigliare sino all’uso nei ristoranti e locali da aperitivo.

In Liguria vengono utilizzate moltissimo in ricette tipiche come il coniglio o lo stoccafisso, ma anche per insaporire piatti di pasta o contorni di verdura. Queste olive abbassano il colesterolo cattivo, sono ricche di proprietà che non vengono perse neanche dopo la cottura. Questa varietà è rinomata per il suo profumo saporito ed è considerata di alta qualità e permette di produrre un olio assolutamente delizioso.

Le olive taggiasche, come la maggior parte delle varietà di olive, devono essere preparate prima di poter essere mangiate. Devono essere sgrassate per eliminare la loro amarezza, quindi sciacquate e fatte fermentare. Le olive taggiasche, passate in salamoia o marinate poi confezionate in vasetti, si conservano per diversi mesi. Basta conservarle in un luogo lontano da luce e calore.

