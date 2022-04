Imperia: è terminata la seconda edizione del corso di aiuto cuoco e servizio sala al 'Sei Cpt' (Foto)

Si è conclusa oggi la seconda edizione del corso 'Aiuto cuoco – Servizio sala', nell’ambito del progetto Turismo All Inclusive, realizzato dal partenariato TAI composto da SEI CPT (Capofila), Jobel società cooperativa sociale, FAImpresa srl e CESCOT, finanziato da Regione Liguria e Fondo di coesione nell’ambito del POR FSE Liguria 2014-2020 “Invito a presentare progetti finalizzati alla realizzazione di interventi integrati per favorire l’inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale a valere sull’Asse 2 (inclusione sociale e lotta alla povertà, priorità di investimento 9i, ob. Spec. 9.2 – abilità al plurale 2 – linea di intervento 1).

L’operazione è nata con l’idea di sviluppare ed ampliare le attività gestite dai partner operativi e di sostegno, nell’ambito della ristorazione nel territorio imperiese, costruendo e realizzando percorsi di integrazione socio lavorativi destinati a 30 persone in condizione di marginalità sociale che potranno seguire un progetto personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.

La formazione breve ha visto coinvolti i destinatari in lezioni teoriche/pratiche di cucina e di sala sotto la guida di docenti qualificati nei laboratori accreditati del SEI-CPT, con l’acquisizione di competenze tecniche specifiche nelle lavorazione di Cucina, Sala e Bar e con il conseguimento dell’attestato di sicurezza (Art. 37 - D. Lgs. 81/08) e l’attestato per gli OSA e alimentaristi per il settore della produzione, manipolazione, somministrazione, vendita dei prodotti alimentari fondamentali per l’inserimento lavorativo nel settore.

Gli allievi che hanno terminato la terza fase del progetto verranno ora inseriti in aziende turistico-ricettive del territorio che hanno manifestato la disponibilità ad ospitarli per proseguire il loro percorso individuale di inserimento in azienda attraverso gli strumenti dedicati di politiche attive per il lavoro come tirocini e percorsi di formazione in situazione.

Alcune delle aziende partner dell’operazione avevano già fornito in fase progettuale la propria disponibilità all’assunzione al termine del percorso degli allievi. Per i partecipanti della precedente edizione sono tuttora avviati con successo i tirocini/percorsi di formazione in situazione, sotto il costante monitoraggio di personale dedicato e la soddisfazione delle aziende coinvolte.

Il Direttore del SEICPT Francesco Castellaro: “Il progetto, che ha la finalità di garantire un supporto alla reintegrazione sociale e all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, sta iniziando a raggiungere i primi obiettivi, per due di loro già al 1 ° di giugno verrà formalizzato il contratto di assunzione. Tutti i partecipanti hanno mostrato molto interesse per le figure presentate, permettendo un accrescimento delle loro competenze professionali e agevolandoli in una possibile collocazione o ricollocazione lavorativa".