Alla Confartigianato provinciale ripartono le abilitazioni per il rilascio dei patentini ai saldatori

La saldatura è una vera e propria professione specialistica. Non è sufficiente aver fatto questo mestiere per anni e, di conseguenza, proclamarsi abili ed esperti saldatori.

Oggi, per essere a tutti gli effetti un saldatore è indispensabile avere i titoli necessari e previsti dalle normative europee. Il possesso di un apposito patentino per i saldatori è diventato obbligatorio a partire da luglio 2014, come stabilito dalla normativa Europea UNI EN 1090.

Per chi volesse intraprendere questo percorso abilitativo, la Confartigianato della provincia di Imperia sta raccogliendo le manifestazioni di interesse per la partecipazione ad alcune giornate rivolte all’abilitazione su diverse tipologie di saldature. I requisiti minimi per l’accesso alle abilitazioni sono possedere una saldatrice e avere esperienza di saldatura di almeno un anno.

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524517.