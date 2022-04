Sanremo: dopo due anni di stop torna il corteo e le celebrazioni del 25 aprile per l'anniversario della Liberazione

Lunedì 25 aprile il Comune di Sanremo aderisce alle celebrazioni per la “Festa della Liberazione”. Dopo due anni di stop si torna al corteo e ai raduni precedenti alla pandemia.

Alle 9.30, in piazza Colombo, è previsto il raduno dei partecipanti, con la partecipazione del corpo bandistico 'Città di Sanremo' e la formazione del corteo. Alle 9.45 il via al corteo verso in via Matteotti e corso Mombello. Sosta al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, al Monumento ai Caduti di Cefalonia e alla lapide IMI.

Alle 10.45 la cerimonia ufficiale davanti al Monumento alla Resistenza, Giardini Gino Napolitano, deposizione della corona d'alloro, saluto dell'Amministrazione comunale, orazione ufficiale del dottor Leandro Faraldi. Alle 11.30 la prosecuzione verso i giardini Ruffini e la conclusione della cerimonia.

Le celebrazioni sono organizzate in collaborazione con l'Anpi, sezione 'Gian Cristiano Pesavento' di Sanremo.