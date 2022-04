Imperia, protesta in Tribunale per aver scontato 10 anni di carcere da innocente: “Voglio giustizia. Io vittima di falsità e sequestro di persona”

“Mi hanno sequestrato 16 anni, dal gennaio 2006 al 29 marzo scorso. Una tortura fisica, psicologica e morale visto le condizioni delle carceri italiane”. Inizia cosi la lunga lettera che domani Giacomo Scola, cittadino imperiese di 72 anni depositerà in Procura e che va a integrare una denuncia per ingiusta detenzione.

L’uomo stamani ha protestato dinanzi al Tribunale di Imperia. Arrestato e condannato per incendio e per una vicenda legata alla coltivazione di marijuana si dice ora, come allora, innocente. “Ho deciso di protestare perchè voglio rendere pubblica la mia storia, dice al nostro giornale, voglio giustizia e ripagato di tutti i danni che ho subito”.

L’uomo è stato infatti condannato per l’incendio delle sue due case a Montalto Ligure. Rogo per cui si dice innocente. “Ho fatto 10 anni di galera da innocente. In primo grado mi hanno condannato a 18 anni di carcere come se fossi un criminale. Ma i veri criminali sono altrove. Voglio che si apra un’indagine sul mio caso. Nel 2006 mi hanno bruciato due case e anche quella di un’altra persona. Ai Carabinieri hanno detto che sono stato io a bruciare le mie case e quell’altra e mi hanno arrestato. Poi mi hanno rilasciato. La gente aveva però paura e mi hanno levato di mezzo. Un giorno vado a pascolare le capre e mi saltano addosso i carabinieri. Qualcuno ha fatto una falsa testimonianza dicendo che mi ha visto entrare in una piantagione di marijuana, ma non era vero e con questa falsa testimonianza mi arrestano. Poi al processo chiamano a testimoniare chi mi ha bruciato le case. Mi hanno arrestato, ma è stato un sequestro di persona”.

Giacomo Scola quindi chiede che la Procura di Imperia apra un fascicolo per fare luce sul suo caso. Si dice vittima di errore giudiziario, di false testimonianze e prove a suo carico architettate per farlo condannare. Ha scritto anche al presidente della Repubblica Mattarella, ma non ha avuto risposta: “Voi siete pagati dai lavoratori italiani che producono per comportarsi rettamente, è scritto nella sua denuncia, se non lo fate producete solo dolore e ingiustizie. Il potere se non è usato per il bene è un crimine”.