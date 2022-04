Imperia: scomparsa di Padre Gianni Estienne, il ricordo del gruppo scout cattolico di Porto Maurizio

Primo maggio 1922 il Consiglio Superiore dei Padri Giuseppini ad Asti approva la formazione di un Gruppo Scout cattolico ai Giuseppini alla Fondura di Porto Maurizio: 19 aprile 2022 Padre Gianni Estienne, ricostitutore nel 1987 del Gruppo Scout alla Fondura, è tornato alla Casa del Padre.

Un sacerdote, Don Gianni, che sapeva arrivare al cuore dei giovani con la semplicità e l’esempio: il classico 'prete di Oratorio' proprio come lo era stato Padre Alfeo Possavino che nel 1922 aveva dato vita al primo Gruppo Scout cattolico ad Imperia (gli scout a Porto Maurizio si erano radicati con gruppi laici dal 1916).

Padre Gianni era amatissimo alla Fondura per il suo entusiasmo, la sua mitezza, il suo esempio, tanto amato ed apprezzato che anche dopo decenni dal suo trasferimento ogni volta che tornava alla Fondura gli scout gli si stringevano intorno per intonare a Messa o nel cortile dell’Oratorio qualche canto o per ricordare qualche mitico campo estivo. E’ stato uno dei tanti Sacerdoti/Scout che la Città ha conosciuto e che hanno lasciato in 100 anni di scautismo cattolico una Strada ben visibile e fertile: Padre Alfeo Possavino il primo che nel 1922 con i giovani Dino Todiere, Alessandro Anselmi (medaglia d’oro al valor militare), Eugenio Rambaldi, Pietro Bellotti, Marcù Barla, ha dato lo start ad un lunga fila di scout imperiesi.

La città ha conosciuto ed amato altri sacerdoti educatori ed assistenti scout: Don Rolando, Padre Morini, Padre Strescino, Don Baruzzo, Don Mauro Vezzi, Don Luigi Morelati, per citarne alcuni; grandi educatori a cui Imperia non ha ancora saputo dedicare una lapide, una via, un segno tangibile di gratitudine, ma che le Parrocchie e gli Scout non dimenticano.

"Carissimo Padre Gianni - evidenzia chi lo ha conosciuto - lungo la tua nuova Strada starai incontrando pattuglie di scout imperiesi che ti hanno preceduto e con cui ora vivrete la nuova visione del Campo Scout Celeste. Buona Strada Padre Gianni".