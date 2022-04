A Montalto Carpasio torna la cerimonia pubblica per il 25 aprile: quest'anno anche la donazione di una scultura

Dopo 2 anni, a Carpasio torneranno i festeggiamenti in forma pubblica per il 25 aprile - Festa della Liberazione, quest'anno con tanti ospiti e anche una donazione. Quella del comune di Montalto Carpasio è una delle cerimonie principali a livello provinciale, organizzata dall'amministrazione comunale del sindaco Mariano Bianchi insieme ad ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Dalle 16.30 spazio alle letture sul tema della Resistenza a cura di Renato Donati del Teatro dell'Attrito di Imperia e dalle 17.30 il momento della musica con le canzoni degli 'Scariolanti' di Genova. La giornata terminerà con la proiezione del cortometraggio 'I bimbi no' sull'eccidio del 17 agosto del 1944 al Santuario dell'Acquasanta di Montalto. Il video non molto conosciuto è stato realizzato come prova per la maturità da una classe quinta dell'Istituto d'Arte di Imperia. Inoltre, sarà garantito anche il servizio ristoro per il Bar La Carpasina e durante tutta la giornata si esibirà anche la banda musicale di Vallebona.