Sappa alla guida della Spu, Scajola: "Persona che possiede competenza per guidare la società verso la trasformazione in Fondazione"

“La nomina di Luigi Sappa alla guida della Spu è quella di una persona che possiede la competenza e l’esperienza per guidare la società verso la trasformazione in Fondazione”. A dirlo è Claudio Scajola, Presidente della Provincia, socio di maggioranza della Società di promozione dell’Università -. Si tratta di un percorso che è stato tracciato non solo per quanto riguarda il cambio della veste giuridica del soggetto che guiderà il Polo universitario: nei progetti della struttura ci sono infatti anche nuovi spazi presso il palazzo ‘ex Igiene’ in via Nizza, indispensabili per la realizzazione di un campus universitario”.