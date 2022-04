Carenza infermieri e Oss, Brunetto (Lega) incontra i responsabili dei Centri di formazione in Liguria

“Carenza infermieri e Oss. Nell’ambito dei vari incontri sulla sanità in Liguria ho avuto un proficuo colloquio con i responsabili dei Centri di formazione presenti in Liguria. Anche volendo incrementare i numeri formativi delle 7 strutture liguri, al momento non è facile garantire un’adeguata preparazione perché manca il personale docente. Per quanto riguarda gli infermieri sono state individuate due soluzioni: aumentare le risorse umane a disposizione dei Centri e fare un relativo riconoscimento della professionalità dei formatori. Per quanto riguarda gli Oss il problema riguarda principalmente chi sta già lavorando: in questo caso si è discusso di un aiuto per finanziare le spese del corso sostenute dai partecipanti o l’allungamento del periodo formativo. All’incontro in Regione Liguria hanno partecipato Annamaria Bagnasco (Formazione Università di Genova), Vittoria De Astis (Formazione Alisa), Giulia Soldano (Centro di formazione Imperia), Massimo Bona (Savona), Roberta Centanaro (Genova-S. Martino), Chiara Bongiovanni (Genova-Galliera), Fabio Bafico (Asl 3 Genovese), Marinella Santacroce (Chiavari), Enrica Cantinotti (La Spezia), Paola Natali (La Spezia)”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.