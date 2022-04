Perché è importante monitorare la pressione?

L'ipertensione è una malattia senza sintomi che favorisce gravi malattie come ictus, infarto, edema polmonare o danni ai reni. Tra i fattori che favoriscono l'ipertensione troviamo il diabete, il sovrappeso, le malattie renali o addirittura l'ereditarietà. Le persone affette da questi disturbi devono quindi monitorare scrupolosamente la propria pressione sanguigna, sia in uno studio medico che mediante automisurazione.



Cos'è la pressione sanguigna?

La pressione sanguigna, o pressione arteriosa, rappresenta la pressione esercitata dal sangue sulle pareti delle arterie. È espressa da due numeri: Il più alto alta rappresenta la pressione arteriosa sistolica, cioè la pressione correlata alla contrazione del cuore.

Il secondo numero è la pressione esercitata dal sangue quando il cuore si rilassa e si riempie. Questa è la pressione diastolica.

La pressione sanguigna varia enormemente durante il giorno, a seconda dell'attività fisica, delle emozioni o del flusso ormonale. È influenzata da molti fattori come età, aumento di peso, abitudini alimentari, stile di vita sedentario, ma anche emozioni, attività fisica o stress. Come indicatore di salute, il suo monitoraggio è importante.

La pressione sanguigna è un buon indicatore di salute

L'ipertensione è silenziosa e senza sintomi. Inoltre, controllare la pressione sanguigna di tanto in tanto è importante per monitorare le tue condizioni generali, soprattutto quando sei “a rischio”, cioè se hai un genitore iperteso, se sei in sovrappeso, se sei diabetico o hai un livello di colesterolo alto.

Come controllare la pressione sanguigna?

Potete far controllare la vostra pressione sanguigna dal vostro medico, ma al fine di evitare “l'ipertensione da camice bianco” e per poter monitorare la vostra pressione sanguigna quotidianamente, si raccomanda di avere il proprio dispositivo di automisurazione. Con un dispositivo di automisurazione, questo rischio è ridotto. Inoltre, questa apparecchiatura consente un migliore monitoraggio dell'efficacia di un trattamento ipertensivo rendendo più regolari le misurazioni della pressione sanguigna.



Come misurare la pressione sanguigna?

Misura la tua pressione sanguigna ogni giorno alla stessa ora per avere una valutazione pertinente della tua tensione. Non bere caffè o fumare sigarette circa un'ora prima della misurazione.

Siediti e mantieni la calma per 2 o 3 minuti prima di effettuare la misurazione. Se si utilizza uno sfigmomanometro da polso, mantenere il polso a livello del cuore durante la misurazione. Quando si utilizza un dispositivo di misurazione del braccio, la parte superiore del braccio si trova automaticamente all'altezza corretta. Non parlare o muoverti durante la misurazione. Parlare durante la misurazione aumenta i valori di ca. 6 – 7 mm Hg. Attendere almeno 1 minuto tra due misurazioni per scaricare la pressione nei vasi. Misura regolarmente la pressione sanguigna come controllo.

Poiché la tensione può essere diversa tra le 2 braccia, è interessante misurare preventivamente la tensione nelle 2 braccia, quindi misurarla sempre dal braccio che presenta la tensione più alta.



Quale dispositivo scegliere?

Misurare regolarmente la pressione è importante per prevenire patologie come l'ipertensione e l'ipotensione che possono avere gravi conseguenze sulla salute.

Oltre al classico sfigmomanometro manuale utilizzato dai medici, oggi in commercio è possibile trovare diversi misuratori di pressione, pratici e adatti a tutti perché molto semplici da utilizzare.

Questi dispositivi consentono di misurare la pressione dal polso o dal braccio in modo automatico, visualizzando poi il risultato sul display collegato.