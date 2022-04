Sanremo: I Deplasticati bonificano per la seconda volta la discarica a cielo aperto in strada Valle (Foto)

Domenica scorsa I Deplasticati si sono rimboccati le maniche per bonificare un tratto di strada che si snoda tra via Vallarino e il Tennis Club della Foce. Già da mesi, alcuni residenti segnalavano proprio lì la presenza di numerosi rifiuti, alcuni anche di grosse dimensioni. La zona peraltro era già stata ripulita nel 2019 sempre dalla nostra associazione.

“Durante un sopralluogo, abbiamo constatato che si trattava di una vera propria discarica - commentano I Deplasticati - oltre ai ‘soliti’ rifiuti vi erano anche un tostapane, un telefono, un ferro da stiro con annessa asse, uno stendino, numerosi lettini da spiaggia, materassini, ombrelli, pezzi di frigorifero, un tavolo da giardino, una lavatrice, varie ed eventuali. Uno scenario di degrado e incuria in una stradina non certo ‘imboscata’, bensì nel bel mezzo di civili abitazioni e della quale non è dato sapere chi ne abbia la competenza, essendo la stessa non comunale”.

“Come si evince dalle foto, tutto è stato rimosso, a parte la lavatrice, ed in accordo con Amaie Energia, che come sempre ringraziamo per la puntuale e preziosa collaborazione, l'orrido bottino è stato portato in discarica - aggiungono i volontari - certo è triste rendersi conto come dopo la pulizia del luogo da noi fatta tre anni fa, tutto fosse tornato come allora ma, per quanto ci riguarda, siamo pronti a bonificare anche per la terza volta: l'auspicio è però quello che una qualche deterrente, venga messo in atto per evitare il ripetersi di questa vergognosa situazione”.

Ricordiamo che Amaie Energia ritira, su prenotazione, gratuitamente e praticamente a domicilio, ogni tipo di rifiuto ingombrante. Crediamo sia decisamente più comodo che caricarsi in macchina un vecchio materasso e cercare nottetempo un luogo buio per disfarsene. Il numero verde è 800310042.