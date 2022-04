Bordighera: il 2 maggio sarà presentato il piano di sviluppo strategico per il turismo in città

Verrà presentato il 2 maggio prossimo piano pluriennale di sviluppo strategico del turismo elaborato dalla ‘Winedering Srl’ per la città di Bordighera.

Si tratta di un progetto fondamentale, fortemente voluto dall'Amministrazione e dal Tavolo del Turismo con l'obiettivo di inquadrare il contesto turistico attuale del territorio, conoscerne gli attori principali e porre di conseguenza le basi per una visione strategica di medio-lungo periodo.

Il piano sarà illustrato in un incontro dedicato, alla presenza dei professionisti che lo hanno redatto. Lo scopo dell’intero progetto è individuare un’intenzione strategica che favorisca la mobilitazione di risorse, il riconoscimento dell’innovazione, la selezione delle priorità, la creazione di un ‘movimento’ che consenta, giorno per giorno, di creare il futuro. Tanto più si condivide una visione, tanto più è possibile lavorare assieme in quella direzione e garantire una prestazione all'altezza della promessa che la visione offre.

(Sotto il progetto scaricabile)