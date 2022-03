Il pastificio Pasta Fresca Morena lancia un nuovo format: #INCUCINACONMORENA (Video)

Un buon piatto di pasta fresca, adeguatamente condito, dona alla vostra cucina sapori di altri tempi da condividere con amici e familiari. Il team del pastificio Pasta Fresca Morena di Ventimiglia ha lanciato un nuovo format: #INCUCINACONMORENA.

L'iniziativa porterà tutti in cucina con una serie di puntate video che saranno diffuse sui canali social, sui media e su YouTube.

Se siete alla ricerca di ricette speciali con Primi di pasta fresca, nelle 9 puntate potrete andare alla scoperta, grazie ai consigli del titolare del pastificio il cavalier Bruno Ramon, di suo figlio Martin della collaboratrice Floriana Rossi e del supporto di Roberta Cilento, degli ingredienti, dei tempi e delle modalità necessari alla preparazione.

Ecco il video della presentazione del format #INCUCINACONMORENA:

Il Pastificio ha fatto di quest'arte una tradizione familiare che dura da oltre '50 anni. La cucina è grande fonte di ispirazione per tutti e in Pasta Fresca Morena lavorano per aiutarti a ideare e realizzare al meglio le tue creazioni. Le varianti sono tante e nel ricettario online del pastificio sono raccolte oltre 700 ricette selezionate accuratamente nel corso degli anni e a disposizione degli utenti. Nonostante le fonti a cui ispirarsi siano davvero molte, lo staff dell'azienda ha a cuore la tua soddisfazione e ha deciso di portare direttamente a casa tua il set scenografico con una serie di filmati di ricette gustose da preparare insieme.

Se non vuoi rinunciare ai sapori della tradizione con primi a base di pasta fresca, contatta il pastificio al 0184 33461 specificando il formato e la quantità.

Il servizio di consegna a domicilio è gratuito in ambito cittadino e zone limitrofe.

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.pastafrescamorena.it/ o le pagine Facebook e Instagram.