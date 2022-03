Sanremo: con la pulizia dei marmi l’auditorium ‘Alfano’ si rifà il look in vista dell’estate

I lavori per la pulizia dei marmi all'auditorium 'Alfano'

La stagione degli eventi all’aperto si avvicina e l’auditorium ‘Alfano’ è pronto ad accogliere il pubblico. Negli ultimi giorni la ditta ‘Marino’ è intervenuta per la pulizia dei marmi che, già in pochi mesi, si erano anneriti. Un intervento che guarda all’immediato futuro, quando l’auditorium tornerà la casa dell’Orchestra Sinfonica. Il calendario degli appuntamenti prevede i primi concerti in estate, probabilmente a cavallo tra giugno e luglio.

Il lavoro della ditta ‘Marino’ per la pulizia dei marmi rientra negli accordi tra il Comune e l’impresa per il decoro e l’immagine di quella che, a tutti gli effetti, è la ‘casa’ storica degli eventi sanremesi. Per ora è solo la Sinfonica a fruire dell’Alfano, ma nel prossimo futuro si potrebbe aprire anche a nuove collaborazioni. E la Rai sta alla finestra.