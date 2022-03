Sanremo: incredibile ma vero! Arrivati 200 turisti per il... corso fiorito! "Alcune agenzie di viaggio ci hanno venduto il pacchetto" (Foto)

“Abbiamo visto su Internet che si sarebbe svolto il corso fiorito, dopo due anni di stop a causa della pandemia, e abbiamo organizzato un pullman per venire a Sanremo”.

Sono le parole di circa 200 turisti che, questa mattina son arrivati sul lungomare Italo Calvino e che non hanno trovato il classico percorso di ‘SanremoInFiore’ e, soprattutto, non hanno visto i carri allegorici e hanno iniziato a chiedere a chi era nella zona, come mai la manifestazione non si stava svolgendo come previsto.

Tre pullman, arrivati da Parma, Bergamo, Bormio e Como e alcune macchine private, hanno avuto la brutta sorpresa di non trovare quello che, in molti, chiamano anche il ‘Carnevale dei Fiori’, ma solo un lungomare vuoto e, tra l’altro, anche con una giornata nuvolosa e freddina per il periodo.

Nonostante anche il nostro giornale on linea abbia più volte scritto negli ultimi tempi che, purtroppo, anche quest’anno sarebbe saltata la sfilata dei carri, girando un po’ sulla grande rete, abbiamo trovato anche noi alcune agenzie di viaggio che promuovono ‘SanremoInFiore’ nella data odierna e, probabilmente, qualcuno ha pensato che dopo due anni di pandemia si tornasse alle vecchie abitudini.

Purtroppo, come constatato dai circa 200 turisti, per il terzo anno consecutivo il corso fiorito non è stato organizzato. I villeggianti arrivati in città sono rimasti spiazzati mentre altri sono stati avvisati un paio di giorni fa che la manifestazione non si sarebbe svolta. Avendo però già prenotato e pagato, hanno comunque deciso di venire lo stesso a Sanremo, per una gita ‘mordi e fuggi’.

Tutti approfitteranno del viaggio per visitare la città e, perché no, fermarsi in qualche ristorante del centro per assaporare alcune specialità della città dei fiori. Quei fiori che, purtroppo, non potranno ammirare alla sfilata tanto attesa. Un ‘caso’ che ha dell’incredibile ma che conferma, se fosse ancora necessario, quanto sia importante e conosciuto il corso fiorito di Sanremo.

(Foto di Tonino Bonomo)