Sanremo: grande successo per la serata dedicata al Tartufo Nero Pregiato del Ristorante del Villaggio dei Fiori.

Protagonista della serata il Tartufo Nero Pregiato, inserito nei piatti magistralmente preparati dallo chef Flavio Ottonello ed accompagnato dalle narrazioni della giornalista ed esperta di Galateo e Bon Ton, Barbara Ronchi della Rocca

e dai racconti del trifolao Ezio Costa.

Con la abituale precisione e professionalità lo staff del ristorante ha servito nell’ordine: un delizioso uovo in camicia al Tartufo Nero Pregiato, un gustoso risotto con fonduta al Tartufo Nero Pregiato

ed uno squisito Capocollo con Tartufo Nero Pregiato e contorno di stagione e per finire un gradevole bonet, dessert tipicamente piemontese. Tutto il menù è stato accompagnato con gli ottimi vini dell’azienda Agricola Filippo Costa Monforte (CN): Barbera d'Alba Superiore e Nebbiolo d'Alba della vigna Bricco Barone.

Il prossimo appuntamento con le serate a tema, in cui il cibo non sarà solo servito in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnato da interessanti racconti, è previsto per sabato 26 marzo con una serata Country a base di Carne di Bufalo. Questo il menù proposto al prezzo di 35 euro incluso bini e bevande:

Affettati misti: prosciutto cotto di Bufalo e salame;

Ravioli con ripieno di carne di Bufalo alla contadina;

Grigliata mista di carne di Bufalo con contorno di patate al forno;

Dolce del contadino.

Lo Storytelling della serata sarà curato dal giornalista Claudio Porchia.

L’ultimo appuntamento della rassegna gastronomica “Il sabato del villaggio” è previsto per sabato 2 aprile con “I fiori nel piatto” preparato dalla chef Paola Chiolini della Balena Bianca di Vallecrosia.

Questo il menù della serata I Fiori nel Piatto

Sformato di Trombette e foglie di Nasturzio con nocciole e mandorle in crema di stracchino alla salvia elegans; Paccheri alla Lavanda e Zafferano con ripieno di branzino in vellutata di lattuga e scampo e petali Bocca di Leone; Ricciolo di Orata gratinata con petali con mela caramellata e Viola su delicata crema di erbe spontanee nel giardino fiorito di Begonia e Dalia; Sfera di cioccolato bianco con begonia e frutti della passione profumato al Rum, Zenzero e Viola. Prezzo a persona 60 euro inclusi vini e bevande

Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it; Sito: www.villaggiodeifiori.it

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - (IM)