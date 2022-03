Sanremo: incendio in un magazzino di via Zeffiro Massa, intervento dei Vigili del Fuoco

Principio d'incendio nel primo pomeriggio in via Zeffiro Massa a Sanremo. I vigili del fuoco sono intervenuti per delle fiamme divampate all'interno di un magazzino. I pompieri hanno spento rapidamente le fiamme contenendo i danni. Per fortuna non si registrano persone intossicate o ferite. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcuni minuti.