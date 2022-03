Arrivato a Imperia il primo pullman con i profughi scappati dalla guerra in Ucraina (Foto e video)

Alle 13.15, al casello autostradale di Imperia Ovest è arrivato il primo pullman con i profughi fuggiti dall'Ucraina. Mamme con bambini, diversi anziani, in totale 36 persone tra personale organizzatore e ucraini che hanno viaggiato dal confine con l'Ungheria fino a Imperia Porto Maurizio.

L'arrivo era stato annunciato già nei giorni scorsi ed è stato organizzato da un comitato di cittadini, coordinato daAd attendere queste persone in fuga dalle proprie case dopo l'invasione della Russia, c'eranoche grazie alhanno messo a disposizione cibo e bevande calde. I profughi sono stati sottoposti alle procedure di tracciamento sanitario, comprensive di tamponi Covid.Espletate queste formalità verranno portate nei luoghi di accoglienza.Il Comitato imperiese è riuscito a trovareche hanno messo a disposizione la propria casa per ospitare questi e gli altri ucraini che arriveranno. Alle iniziative private si aggiungeranno presto quelle organizzate dallo Stato e coordinate in loco dalla Prefettura. In questo caso i profughi che arriveranno saranno distribuiti anche sulle strutture messe a disposizione dai Comuni e dalla Diocesi di Ventimiglia Sanremo che ha sta attrezzando il Convento dei Domenicani di Taggia per ospitare almeno una cinquantina di famiglie.

"Abbiamo deciso di aprire la nostra casa a una famiglia ucraina - ci spiega Antonio Solitano che ospiterà alcuni profughi - perchè il momento è drammatico e occorre dare un segnale, andare oltre gli ostacoli perchè c'è molta incertezza, c'è molto volontariato e manca forse un po' di coordinazione, ma adesso è importante portare via la gente dalla casa che prende fuoco e poi si fa quello che si può".