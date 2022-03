Al Palasalute di Imperia controlli e tamponi su 24 ucraini, uno di loro è positivo al Covid

E' emerso un positivo al Covid-19 tra i 24 ucraini che quest'oggi si sono presentati volontariamente al Palasalute di Imperia. Non si tratta dei connazionali arrivati con il pullman poco dopo le 13.

Il personale della ASL 1 ha proceduto a sottoporli alle procedure di accertamento sanitario, sia per quel che riguarda i tamponi covid ma anche per eventuali vaccini. Per nessuno di loro si è reso necessario il ricovero.

Questi 24 profughi sono arrivati con mezzi propri nei giorni scorsi e attualmente sono ospitati da amici e parenti. Sono persone che fino ad oggi non erano tracciate a livello sanitario. Questo passaggio gli permetterà di ottenere il permesso STP, Straniero Temporaneamente Presente.