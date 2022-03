Conclusa la missione a Dubai per la Liguria, Toti: “Abbiamo seminato molto per la nostra regione”

Questo il bilancio tracciato dal Governatore a poche ore dal rientro in Italia: "Una straordinaria giornata a Expo dove il padiglione italiano profuma molto di Liguria: dalle vernici di Boero del grande tricolore che lo copre alle immagini delle nostre località più belle filmate da Salvatores. Ieri abbiamo firmato importanti accordi con l'agenzia italiana di trade, abbiamo incontrato ambasciatore italiano, portato le nostre aziende a conoscere possibili partner in questo territorio. Abbiamo visitato anche il padiglione dell'Ucraina per portare la nostra solidarietà".

"Una visita molto importante che sono sicuro porterà frutti molto importanti al DP World, il principale terminalista della zona degli Emirati, con 22 milioni di contenitori mossi all'anno. Una catena logistica straordinaria che ha dimostrato interesse a venire in Liguria e che incontreremo già a maggio per un nuovo round di colloqui e poi un saluto a Confindustria nautica che è qui presente in forze e rappresenta il meglio in un salone internazionale come quello di Dubai dove il lusso certo non manca - ha concluso Toti - quindi direi che è stata una ottima seppure molto breve trasferta dove molte cose sono state seminate per la nostra regione".