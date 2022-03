Il sindacato Uila vince le elezioni Rsu alla Class, azienda alimentare di Pontedassio

Con 78 voti su 78 votanti la Uila vince le elezioni Rsu alla Class, un’azienda di Pontedassio in provincia di Imperia che conta al suo interno 118 lavoratori tra operai e impiegati. La Uila è quindi la prima organizzazione sindacale e elegge Massimo Primerano e Franco Parravicini.

La Class produce ed esporta all’estero prodotti tipici della Liguria come il pesto in vasetti di vetro, sughi vari e olive taggiasche: tutto in vetro sottovuoto. Il capitale è di un fondo finanziario con sede a Milano e applica il CCNL PMI industria alimentare.

“Nel Ponente Ligure la piccola e media industria alimentare è molto presente con i suoi prodotti rinomati e di eccellenza come il pesto e la focaccia. Non si esporta solo in Europa ma anche in America e in Australia – dichiarano Michele D’Agostino, segretario generale Uila Liguria e Davide Onesti, segretario Uila Ponente Ligure – Per questa grande mole di lavoro continueremo a vigilare su salute e sicurezza e sull’applicazione del contratto. Grazie alle lavoratrici e ai lavoratori, ai nostri funzionari e ai delegati, siamo riusciti a raggiungere ottimi risultati. Grazie al loro impegno e alla presenza quotidiana sui luoghi di lavoro la Uila oggi può essere orgogliosa di essere la prima organizzazione sindacale all’interno della Class”.