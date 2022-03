Ad Arma di Taggia un Presepe Pasquale, l'idea della Cumpagnia Armasca per la Chiesa di San Giuseppe

La Cumpagnia Armasca ha allestito un 'Presepe Pasquale' presso la Chiesa San Giuseppe di Arma di Taggia. Questo tipo di rappresentazioni sono una rarità sia nel panorama locale che regionale, rispetto ovviamente al più conosciuto Presepe di Natale.

L'idea è venuta a Graziano Farina, il presidente del sodalizio che promuove le tradizioni, la cultura e la storia marinara di questo borgo. "C'è voluto un mese di lavoro - ci racconta con soddisfazione, Farina - Era un mio sogno nel cassetto e ho avuto la fortuna che l'idea sia stata subito accolta e condivisa dal gruppo. Quindi ci siamo documentati sulle varie scenette e ci siamo confrontati con Don Alessio. Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto".

Il Presepe Pasquale è una tradizione che oggi viene riscoperta. Era ben più conosciuto tra il XVIII e il XIX secolo, poi è via via scomparso. Al suo interno vengono mostrate generalmente le scene che riguardano la Passione di Gesù.

"L'abbiamo fatto perchè teniamo molto alla Chiesa di San Giuseppe. - aggiunge Farina - E' la prima di Arma di Taggia, edificata nel 1817. Noi come associazione e come parte attiva della comunità di fedeli, ci impegniamo per la valorizzazione e tutela di questa storica Chiesa a cui ci sentiamo legati. Iniziative come questa speriamo possano incentivare le visite e il sostegno, visto che dovremo presto intervenire per rifarne la facciata".

A pochi giorni dalla apertura al pubblico, qual è stata la risposta di fronte alla novità? "La gente apprezza tantissimo il Presepe Pasquale. - confessa Farina - Già durante le scorse settimane le persone che passavano e ci vedevano al lavoro, chiedevano incuriosite che cosa stessimo facendo. Non capita tutti i giorni di vedere questo tipo di opere al di fuori del periodo natalizio. Oltre ai visitatori occasionali abbiamo già informato anche le scuole. Pensiamo che possa essere interessante per i bambini di Taggia ma anche dei comuni vicini Così come abbiamo invitato il Vescovo, sua eccellenza Mons. Antonio Suetta".

Ci sono volute 5 persone per realizzare il Presepe Pasquale di Arma di Taggia: Luisa e Roberto Santini, Natalia Guglielmo, Serena Costantini e Graziano Farina. "... tanta passione, tanta forza di volontà, oltre a terra, sassi e piante di Beuzi - scherza il presidente della Cumpagnia Armasca - Davvero, per quanto possibile abbiamo utilizzato materiale riciclato. Ogni singola scenetta rappresenta un diorama che poi abbiamo unito insieme. L'unica cosa che abbiamo comprato sono le varie statuine. Volevamo mostrare anche alcuni dei principali momenti della vita di Gesù Cristo, il Battesimo nel Giordano, passando per quelli legati alla Passione, l'ingresso a Gerusalemme, l'ultima Cena, il tradimento, il giudizio, fino ad arrivare alla crocifissione e alla risurrezione".