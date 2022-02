Imperia: la RT in Consiglio provinciale, Scajola "Senza affidamento in house il piano concordatario non sta in piedi"

Il Consiglio provinciale, in svolgimento a Imperia, si è incentrato sui problemi della Riviera Trasporti. Nel corso della presentazione del Dup, il Presidente Scajola ha trattato la difficile situazione che si è venuta a creare.

“Tra un mese scade la concessione – ha detto – e tra poco meno di due scade il termine per la consegna del ‘Piano concordatario’ che senza l'affidamento in house non sta in piedi, ammesso che stia in piedi”.

Scajola ha confermato che la Corte dei Conti ha evidenziato come sia estremamente complicato fare l’affidamento in house: “Farlo – prosegue Scajola - in ragione del pericolo di sospensione di un servizio pubblico essenziale ma fino a un massimo di 2 anni, anche se il ‘Piano concordatario’ ne richiede 5”.

Intanto ieri si è incontrato a Milano il pool di avvocati: “Non deve fallire la Rt ha terminato Scajola - perché trascinerebbe dietro la Provincia e il comune di Sanremo. Dobbiamo preservare l’affidamento in house e gli amministratori precedenti di Rt e provinciali. La risposta alla Corte dei Conti va data comunque entro il 28 febbraio. Ci troviamo in una situazione emergenziale con tempi strettissimi”.